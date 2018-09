В Кении состоялся фестиваль украинского кино

В Кении состоялся фестиваль украинского кино. Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украина на официальной странице в Facebook. Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya (посольство Украины в Кении при поддержке Госкино Украины) организовало показ украинских фильмов. Как сообщают в Госкино Украины, на фестиваль были отобраны фильмы разных жанров: остросюжетную историческую драму "Червоний", приключенческий фильм-фэнтези "Сторожевая Застава", психологическую драму "Сломя голову".

