В Кении состоялся фестиваль украинского кино
13:58, 27 сентября 2018Общество
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Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya (посольство Украины в Кении при поддержке Госкино Украины) организовало показ украинских фильмов.
На фестиваль были отобраны фильмы разных жанров / Фейсбук
В Кении состоялся фестиваль украинского кино. Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украина на официальной странице в Facebook.
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Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya (посольство Украины в Кении при поддержке Госкино Украины) организовало показ украинских фильмов.
Как сообщают в Госкино Украины, на фестиваль были отобраны фильмы разных жанров: остросюжетную историческую драму "Червоний", приключенческий фильм-фэнтези "Сторожевая Застава", психологическую драму "Сломя голову".
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