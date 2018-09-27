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В Кении состоялся фестиваль украинского кино

13:58, 27 сентября 2018
Общество
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На фестиваль были отобраны фильмы разных жанров / Фейсбук

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Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya (посольство Украины в Кении при поддержке Госкино Украины) организовало показ украинских фильмов.

Как сообщают в Госкино Украины, на фестиваль были отобраны фильмы разных жанров: остросюжетную историческую драму "Червоний", приключенческий фильм-фэнтези "Сторожевая Застава", психологическую драму "Сломя голову".

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Теги: #фильмы#Кения