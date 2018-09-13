"Страшно смотреть, как мумия": сеть шокировало фото Насти Каменских

На фото Каменских позирует в одном из киевских ресторанов, на певице надето короткое платье и видна ее фигура.

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, поделилась с подписчиками новым фото, которое не понравилось ее фанатам.

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Снимком артистка поделилась в Instagram. На фото Каменских позирует в одном из киевских ресторанов, на певице надето короткое платье и видна ее фигура.

Но поклонников смутило выражение лица Насти, также ее обвинили в чрезмерной худобе. "Что с лицом", "Я конечно извиняюсь а лицо попроще уже не делается?", "Похожа на Майкла Джексона", "Вам не идёт быть худенькой,не худейте больше", "Почему на фото такое странное выражение лица?", "Перекосило капитально", "Выражение лица типа секси??? Как-то очень несуразно", "Ужасный ужас,худючая,страшная", - пишут фанаты певицы.

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