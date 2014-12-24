Боевики хотели взорвать крупный арсенал украинского оружия на Донбассе (фото, видео)

Сотрудники СБУ предотвратили уничтожение диверсантами большого арсенала стрелкового оружия, находящегося на территории одной из соляных шахт Артемовского района Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

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По его словам, в рамках проведенной контрразведкой СБУ спецоперации были задержаны пять граждан Украины. Они объяснили, что получали задание с использованием 45 килограммов взрывчатки взорвать основной ствол шахты, чтобы сделать невозможным таким образом доступ к оружию.

По данным пресс-центра СБУ, контрразведка Службы безопасности Украины не допустила совершения управляемой российскими спецслужбами преступной группой масштабной диверсии на одном из крупнейших в Украине складов стрелкового оружия, обустроенном в соляных шахтах в Артемовском районе Донецкой области. В планах злоумышленников было также совершение ряда взрывов на объектах жизнеобеспечения и в мирных кварталах Артемовска.

Оперативная группа СБУ в результате спецоперации разоблачила и обезвредила глубоко законспирированную диверсионную группу, которая по указанию российских кураторов планировала взорвать основной ствол шахты для блокирования доступа армейцев к арсеналу оружия.

Члены группы прошли специальную подготовку по подрывному делу у боевиков горловских бандформирований, получили от сообщников из террористической организации «ДНР» 45 кг взрывчатки. Группа тщательно готовила диверсию, через завербованных информаторов, имеющиеся родственные связи среди вольнонаемных работников воинской части собирала подробные разведывательные данные о блокпостах, охране, маршрутах передвижения военных.

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Была осуществлена скрытая фото- и видеосъемка военного объекта. Когда подготовка к преступлению была на завершающем этапе, сотрудники СБУ задержали организатора и членов группы. В помещении одного из диверсантов, который лично перевозил в Артемовск с контролируемой боевиками территории взрывчатку, изъято 3 самодельных взрывных устройства (один из них на базе мины МОН-90), наполненных гексогеном, пластидом и металлическими поражающими элементами, 7 радиоуправляемых взрывателей. На приусадебном участке найдены в тайнике, присыпанном землей, пистолет Макарова с 16 патронами и несколько снаряженных магазинов к автомату АК. У другого члена диверсионной группы были изъяты: около сотни гранат к гранатометам различных модификаций, взрывные пакеты, дымовые мины, а также топографические карты, флаг РФ и георгиевские ленты. Одним из диверсантов оказался инспектор местной ГАИ, прапорщик, который был завербован «генералом» так называемой «ДНР» по кличке «Кобра». Перейдя на сторону террористов, он использовал служебное положение для подготовки терактов и сбора разведданных о передислокации сил АТО. Информацию он передавал организатору группы и боевикам из «ДНР». Продолжаются оперативно-следственные действия.