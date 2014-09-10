Во все регионы Украины забрасывают большое количество диверсантов - Турчинов

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов констатирует, что во все регионы Украины забрасывается большое количество провокаторов и диверсантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время расширенного заседания Кабмина.

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Он отметил, что сегодня для каждого гражданина "существует угроза террористических, диверсионных актов, которые готовятся против нас". "Большое количество таких провокаторов, наемников, диверсантов сегодня забрасывается во все регионы Украины", - сказал Турчинов и добавил, что задачей силовых структур является защита каждого украинца и уничтожение такой диверсионной опасности.

Турчинов также добавил, что линия противостояния находится не только на востоке Украины, но и по всей стране.

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"Мобилизация всей страны: от запада - до востока, от юга - до севера, приведет к нашей с вами победе, к полной очистке территории нашего государства", - сказал председатель ВР.