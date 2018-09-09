"Вам тут лет 50": сеть ужаснуло новое фото "старухи" Ани Лорак
14:04, 09 сентября 2018Общество
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Снимок с Ани Лорак в ретро-образе набрал почти 118 тысяч лайков, но многие разнесли внешний вид певицы.
Не все оценили новый образ Ани Лорак / фото instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак появилась на фестивале "Новая волна" в России в непривычном образе.
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Так на своей странице в Instagram артистка предстала в длинном черном платье с открытыми плечами и разрезом на бедре, а также укладкой в стиле ретро.
"Прическа ужас", "Вам тут лет 50", "Почему все тетки с возрастом стригутся покороче?", "Босоножки эти полнят ногу", "Лет десять плюс", "Эта прическа старит", "Как старушка", - пишут в комментариях под фото.
Ранее украинскую певицу Ани Лорак и российского певца Филиппа Киркорова раскритиковали в Instagram за свежее фото.
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