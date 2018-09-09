цей матеріал доступний українською

"Вам тут лет 50": сеть ужаснуло новое фото "старухи" Ани Лорак

14:04, 09 сентября 2018
Общество
23806 4
Не все оценили новый образ Ани Лорак / фото instagram.com/anilorak

Читайте такжеАни Лорак заявила, что не сможет простить предательство

Так на своей странице в Instagram артистка предстала в длинном черном платье с открытыми плечами и разрезом на бедре, а также укладкой в стиле ретро.

"Прическа ужас", "Вам тут лет 50", "Почему все тетки с возрастом стригутся покороче?", "Босоножки эти полнят ногу", "Лет десять плюс", "Эта прическа старит", "Как старушка", - пишут в комментариях под фото.

Ранее украинскую певицу Ани Лорак и российского певца Филиппа Киркорова раскритиковали в Instagram за свежее фото.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак