"Вам тут лет 50": сеть ужаснуло новое фото "старухи" Ани Лорак

Снимок с Ани Лорак в ретро-образе набрал почти 118 тысяч лайков, но многие разнесли внешний вид певицы.

Украинская певица Ани Лорак появилась на фестивале "Новая волна" в России в непривычном образе.

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Так на своей странице в Instagram артистка предстала в длинном черном платье с открытыми плечами и разрезом на бедре, а также укладкой в стиле ретро.

"Прическа ужас", "Вам тут лет 50", "Почему все тетки с возрастом стригутся покороче?", "Босоножки эти полнят ногу", "Лет десять плюс", "Эта прическа старит", "Как старушка", - пишут в комментариях под фото.

Ранее украинскую певицу Ани Лорак и российского певца Филиппа Киркорова раскритиковали в Instagram за свежее фото.