Ани Лорак появилась в нежном образе и задумалась о мечтах (фото)
16:19, 31 августа 2018Общество
31517 0
Снимок Ани Лорак за час набрал более 60 тысяч лайков.
Певица предстала в новом образе / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак, активно выступающая в России, поделилась с фанами новым фото, на котором она позирует в коралловом платье в пол.
Читайте такжеФото постаревшей Ани Лорак встревожило фанов
"Мысли... Мечты и желания... Какие ваши мечты?", - спросила артистка в посте с фото, на котором она подчеркнула все достоинства фигуры. На снимке звезда предстала в нежном образе: ее волосы распущены, она прячет взгляд.
Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала Stories, где на ней лишь сетчатые колготки и "дождик". На кадрах можно разглядеть подтянутые ноги певицы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter