Ани Лорак появилась в нежном образе и задумалась о мечтах (фото)

Снимок Ани Лорак за час набрал более 60 тысяч лайков.

Опальная украинская певица Ани Лорак, активно выступающая в России, поделилась с фанами новым фото, на котором она позирует в коралловом платье в пол.

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"Мысли... Мечты и желания... Какие ваши мечты?", - спросила артистка в посте с фото, на котором она подчеркнула все достоинства фигуры. На снимке звезда предстала в нежном образе: ее волосы распущены, она прячет взгляд.

Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала Stories, где на ней лишь сетчатые колготки и "дождик". На кадрах можно разглядеть подтянутые ноги певицы.