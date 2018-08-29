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Новая участница "ВИА Гры" показала соблазнительное фото в нижнем белье

10:08, 29 августа 2018
Общество
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Новой солистке "ВИА Гры" 26 лет / Instagram Ольга Меганская

Новая солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская поделилась горячим снимком. Девушка позирует в нижнем белье со спущенными джинсами возле ванны.

Фото опубликовано настранице Меганской в Instagram.

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Под снимком певица попросила подписчиков задавать ей интересующие вопросы.  

Большинство поклонников интересовались творчеством группы, а кое-кто поинтересовался секретами хорошей фигуры артистки.

Как сообщал УНИАН, новой солисткой популярной украинской группы "ВИА Гра" стала певица из Санкт-Петербурга Ольга Меганская. 

Ольга родилась в городе Ярославль. С раннего детства девушка занимается музыкой, закончила музыкальную школу, но первое высшее образование получила по специальности «преподаватель истории и английского языка». На данный момент Ольга учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств.

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Теги: #певица#ВИА Гра