The Guardian: В прифронтовой зоне подсчитывают убытки от войны во время непростого перемирия

Было раннее утро, когда бомбы начали падать на Артемово, полуразрушенный шахтерский городок на линии фронта в восточной Украине. Один снаряд приземлился в саду у Нины Дмитриевны. Он сравнял с землей ее забор. Другой снаряд упал по соседству, оставив большую яму на огороде, где росли овощи и кусты роз. «Я видела, как они летели в воздухе, сказала она, показывая на обломки – серебристый стабилизатор.

Обстрел производился из близлежащего города Горловка. Весной пророссийские сепаратисты захватили ряд административных зданий на Донбассе, в том числе в Дзержинске, рядом с Артемово. В июле сепаратисты отступили, но они по-прежнему держат под контролем два крупнейших города – Донецк и Луганск, а также часть территории рядом с российской границей.

Микрорайон Нины Дмитриевны, где находятся в основном дачи и школа, превратился в буферную зону между украинской армией и самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой. Многие ожидали, что повстанцы начнут новое наступление, но Дзержинск все еще находится под контролем Киева. Ранее в этом месяце обе стороны договорились о прекращении огня. Пока этот режим соблюдается.

Это затишье после семи месяцев боевых действий говорит о том, что Кремль меняет свою стратегию. В марте президент России Владимир Путин аннексировал Крым и предоставил военную и политическую поддержку во время антиукраинского восстания на востоке Украины. Его целью было создание Новороссии – исторически фиктивного псевдо-государства, в состав которого должны были войти восемь русскоязычных южных и восточных областей Украины до границ Молдовы.

Тем не менее, несмотря на все старания Кремля, восточный город Харьков и южный город Одесса не захотели восставать. В конце августа Путин направил регулярные российские войска, чтобы придушить наступление украинских сил, хотя Москва отрицает, что ее войска вошли на территорию Украины.

Война разрушила экономику и инфраструктуру Донбасса. Более 500 тыс. человек покинули регион. В ноябре Киев перестал выплачивать пенсии и зарплаты в подконтрольных повстанцам районах.

Поскольку рубль сейчас в свободном падении, западные санкции наносят огромный ущерб и близятся холода, российские власти пришли к выводу, что проект «Новороссия» слишком дорогостоящий. Ссылаясь на источники в Кремле, оппозиционная газета «Новая газета» сообщила, что Донецкая и Луганская Народные республики в конце концов не будут независимыми. Они не присоединятся к России. Проект «Новороссия» был законсервирован.

Вместо этого, Москва хочет, чтобы восточные районы вернулись в состав Украины, которая должна стать федерацией, что позволило бы Москве диктовать свои условия. Недавно Кремль заменил трех самых видных лидеров Новороссии: генерал-майора Игоря Николаевича Безлера, «Беса», чьи бойцы контролируют Горловку; Игоря Стрелкова, русского военачальника в ДНР; и Николая Козицына, чудаковатого командира казаков.

«Путину не нужен Донбасс. Все здесь разрушено», – говорит Нина Дмитриевна. «Если бы мы ему были нужны, он уже пришел бы сюда до этого времени. У него есть свои собственные проблемы. Рубль падает». Она сказала, что не голосовала в мае на «референдуме» за отсоединение, который проводили сепаратисты, но и о новом правительстве Петра Порошенко она тоже не слишком высокого мнения.

«Порошенко ни разу не приезжал в Донецк. Если он президент, он должен слушать», – сказала она.

Ее сосед Петр Сергеевич пожаловался на то, что у пенсионеров нет возможности выехать. Он угрюмо смотрел на яму, которая образовалась от упавшего снаряда. «Мне 67 лет. Я 37 лет проработал в шахте. Куда я должен уезжать? Никому мы не нужны. Европе мы не нужны. России тоже. И Нью-Йорку не нужны».

Шахта им. Гагарина в Артемово, названная в честь знаменитого космонавта, закрылась в 1990 г. Три шахты в Дзержинске все еще работают.

Как и большая часть Донбасса, Дзержинск похож на развалившийся и заброшенный парк в советском стиле. Город с населением 35 тыс. человек назван в честь Феликса Дзержинского, начальника тайной полиции Ленина. Мрачные многоквартирные дома 1970-х годов стоят вдоль бульваров, дороги все с выбоинами. Бомбардировки продолжались в течение трех месяцев. В объявлении написано, где местные жители могут найти ближайшее укрытие. Их настоятельно призывают заклеить окна изолентой, запастись продуктами и медикаментами и предупредить тех, кто живет по соседству.

Шесть жертв последнего обстрела находятся в больнице. Одна из них, Вера Ивановна, сказала, что она несла воду с колодца в своем селе Майорское 8 декабря, за день до прекращения огня, когда услышала внезапный свист.

«Я бросилась под забор. Было пять или шесть взрывов, последний снаряд упал в трех метрах от меня. Была огромная взрывная волна. Меня подбросило в воздух и перевернуло». Она получила осколочные ранения ног, живота и рук, и не слышит правым ухом. Повстанцы целились в блок-пост украинской армии, который находился неподалеку, но промахнулись.

У Веры Ивановны была соседка, 84-летняя Лена Степанова. Ее дом был полностью разрушен три месяца назад. Поскольку война ведется в жилых районах, таких потерь невозможно избежать, говорит Евгений Жук, хирург-травматолог из местной больницы. «К нам поступают раненные мирные жители, солдаты и дети. Это никому не доставляет радости». За это время погибло пять человек из Дзержинска, один солдат, сказал он.

Другой врач, Татьяна Плисенко, сказала, что война также разрушительно действует на психологическое состояние людей, пациенты жалуются на депрессию и постоянное чувство тревоги. Окна больницы сотрясались во время обстрелов. Кто виновен в этом хаосе? «Глупые люди», – ответил Жук. «Москва, Киев, Брюссель, Лондон. У нас был мир в течение 23 лет [после обретения Украиной независимости]. А теперь у нас война».

Если в Дзержинске картина довольно мрачная, в 15 км. от города, в подконтрольной повстанцам ДНР Горловке ситуация гораздо хуже. На контрольно-пропускном пункте при въезде в город кто-то написал: «Добро пожаловать в ад». По словам одного из местных, Максима, который отказался называть свою фамилию, в городе нет работы, банки не функционируют. Он сказал, что сепаратисты вынуждают учителей и врачей продолжать работать, чтобы создавать впечатление, что город живет обычной жизнью, но эта картинка для российского телевидения. На самом деле никто ничего не платит, добавил он.

Повстанцы оказались не в состоянии обеспечить основные потребности. В небольших городах, особенно среди пенсионеров, появились признаки голода, сказал Максим. «Мнения разделились, но число тех, кто с энтузиазмом поддерживает ДНР, сократилось».

Максим, который работает в Донецке, сказал, что там ситуация получше. Многие местные жители покинули город из-за военных действий еще в августе, но большинство из них с тех пор вернулось обратно. Им проще выживать, поскольку у них больше финансовых ресурсов.

Максим сказал, что повстанцы сейчас перегруппировываются. Он предсказывает масштабное наступление весной. На прошлой неделе он видел, как две самоходных установки перемещались вниз по улице, где находится Донецкий университет.

Теперь есть уже четыре повстанческих телеканала, в том числе «Новороссия» и «Оплот ТВ», которые транслируют пропаганду 24 часа в сутки. Украинские каналы отключили, сказал он. «ДНР хочет контролировать всю Донецкую область. И это (боевые действия) будет продолжаться до тех пор, пока кто-то в Кремле не скажет стоп», сказал Максим. «ДНР и ЛНР не могут существовать как независимые субъекты».

В восточной Украине есть две конкурирующие столицы – оплот повстанцев в Донецке, и временная столица в Краматорске, городе советских времен, известного тремя своими машиностроительными заводами. Украинские войска отвоевали Краматорск в июле, когда повстанцы отступили от Славянска, который раньше был их оплотом. Это центр того, что украинские власти называют антитеррористической операцией.

Проезжая мимо любого украинского блок-поста вы увидите надпись «Путин х**ло». Украинские военные сделали на своей форме нашивки с изображением укропа, как называют их русские. Слово укроп есть как в русском, так и в украинском языке. Украинцы называют повстанцев ватниками.

С начала войны, по меньшей мере, 1250 украинских солдат были убиты, 192 из них погибли после того, как в сентябре было достигнуто, но не реализовано соглашение о прекращении огня.

Некоторые наблюдатели полагают, что Путин уже достиг своих стратегических целей. У него есть Крым и новый замороженный конфликт на востоке. Москва может использовать Донбасс, чтобы саботировать прозападное украинское правительство, затянув его в катастрофическую войну, которая то останавливается, то возобновляется. Мало кто считает, что Украина сможет в скором времени присоединиться к ЕС и НАТО. Экономика очень близка к дефолту, а Украина по-прежнему зависит от российского газа.

Другие, однако, считают, что президент России взял на себя непосильную задачу. Алексей Гарань, профессор политологии в Киево-Могилянской академии, сказал, что с самого начала целью Кремля был контроль над всей Украиной. Вместо этого, он смог взять под свой контроль небольшой восточный кусок, который составляет лишь 2% от всей территории страны. По словам Гараня, украинские власти должны теперь решить, стоит ли отрезать эти оккупированные территории, или попробовать отвоевать их. Сейчас они делают и то и другое, обеспечивая повстанческие города электроэнергией и водой, но отменив социальные выплаты.

В Артемово группа детей в школе № 13 играет после уроков в настольный теннис. Когда в этом месяце начались обстрелы, они проводили по полдня в подвале. «Окна начали трястись. Учителя сказали нам взять верхнюю одежду и идти в убежище», – сказал 12-летний Никита. Как он проводил это время? «Я играл в игры на своем телефоне».

«Это ужасно», – сказал его 19-летний друг Дмитрий. «Но мы к этому уже привыкли».