Больше не пара: стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего (видео)

На сегодняшний день разрыв отношений ни Кличко, ни Хайден не комментируют.

Украинский боксер Владимир Кличко и голливудская актриса Хайден Панеттьери расстались после 9 лет вместе. Они так и не поженились официально.

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Подробности личной жизни дочери рассказала ее мать - Лесли Вогель. Мол, Владимир и Хайден сохранили хорошие отношения и недавно вместе отдыхали в Греции.

К тому же, стало известно, кто стал новым бойфрендом актрисы. Молодого красавца, на свидании с которым заметили Хайден, узнали. Это - 28-летний начинающий актер Брайан Хикерсон. По слухам, они познакомились через общих друзей. Вместе пара уже почти месяц.

Как сообщали СМИ, украинский боксер Владимир Кличко и очаровательная актриса Хайден Панеттьери решили отменить свою помолвку. Это очень огорчило их поклонников.