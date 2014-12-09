В Харькове неизвестные взорвали памятный знак воинам УПА, Балута обещает его восстановить

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сообщение о взрыве поступило к оператору «102» сегодня, 9 декабря, около 4.00 утра.

Жертв и пострадавших нет.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем подрыва).

На месте происшествия работают правоохранители. Ведется следствие.

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В то же время, согласно сообщениям в социальных сетях, взрыв в Молодежном парке, что неподалеку от станции метро «Пушкинская», произошел около 1.00. Взрывом разорвало памятную доску воинам УПА, которая прикреплена на месте, где некогда был установлен памятник Украинской повстанческой армии.

В то же время, губернатор Харьковской области Игорь Балута уже пообещал восстановить доску.

"Не первый раз негодяи и мерзавцы, враги украинского государства посягают на памятный знак УПА в Молодежном парке в Харькове. Попытки снести его принимались неоднократно. Сегодня ночью он был взорван. Мы обязательно найдем виновных в случившемся, а сам памятный знак восстановим", - написал он в соцсети.