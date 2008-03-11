Аферисты «нагрели» государство на сумму более 7 млн. гривен

Прокуратура Херсонской области разоблачила организованную преступную группу, которая проводила фиктивные операции с деньгами и нанесла ущерб государству в отрасли налогообложения на сумму более чем 7,3 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в преступную группу входили заместитель управляющего банком, старший кассир банка и житель города Херсона. Аферисты на протяжении нескольких лет переводили денежные средства в наличность через незаконные бестоварные операции от имени фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

В результате противоправных действий организованной группы интересам государства нанесен ущерб в сфере налогообложения (в виде занижения налога на прибыль и налога на добавленную стоимость) на общую сумму 7 млн. 323 тыс. грн.

Прокуратура Херсонской области расследовала и направила в суд уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и подделки документов в составе организованной группы работниками одного из херсонских филиалов коммерческого банка.