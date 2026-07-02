Что произойдет, если разогнать автомобиль до максимальной скорости

Теоретически автомобиль может ехать быстрее, чем показывают максимальные цифры на его спидометре, но на практике существуют ограничения.

Если вы когда-нибудь сидели за рулем "Запорожца", вас могла удивить шкала его спидометра. Максимальная возможная скорость на ней – 160 км/ч. Наука до сих пор не знает, откуда взялись такие цифры, ведь достичь этой скорости "Запорожец" мог бы только в том случае, если бы его сбросили с большой высоты. Однако в современных автомобилях максимальная скорость ограничивается не техническими возможностями двигателя, а специальными электронными ограничителями. Без этого машины вполне могут разгоняться до скоростей, которые являются слишком опасными на обычных дорогах.

Как пишет издание SlashGear, в большинстве современных автомобилей ограничитель скорости интегрирован в систему электронного управления двигателем (ECU). Датчики постоянно контролируют скорость движения, а по достижении заданного предела электроника постепенно снижает мощность двигателя. Это происходит за счет ограничения подачи воздуха и топлива в цилиндры или путем корректировки работы электронной педали газа.

Как отмечает издание, водитель практически не ощущает момента срабатывания системы, ведь всё происходит плавно, без рывков – автомобиль просто перестаёт разгоняться дальше. После этого мощность постепенно снижается, пока скорость не вернётся к допустимому уровню.

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В то же время не все ограничители работают одинаково. Во многих моделях есть функция, которую водитель может самостоятельно настроить с помощью кнопки LIM на руле. В таком случае предусмотрена возможность временно превысить установленный предел, если полностью нажать педаль акселератора. Как объясняет автор, это сделано для выполнения экстренных маневров.

Однако существуют и заводские электронные ограничители максимальной скорости, которые водитель не может отключить во время движения. Они призваны защищать двигатель и шины от чрезмерных нагрузок. В качестве примера издание приводит Ford Mustang Dark Horse 2024 года, который, несмотря на мощность в 500 лошадиных сил, имеет электронное ограничение максимальной скорости на уровне 168 миль в час (около 270 км/ч).

По словам автора, такие системы используются не только в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Электромобили также часто имеют программное ограничение максимальной скорости, поскольку интенсивное ускорение и быстрая езда существенно увеличивают расход энергии аккумулятора. Это позволяет не только повысить безопасность, но и увеличить запас хода.

Издание также сообщает, что технически убрать заводской ограничитель возможно. Чаще всего для этого перепрограммируют блок управления двигателем или устанавливают специальные модули. На некоторых старых автомобилях существуют даже механические способы обойти систему.

Впрочем, автор предостерегает от таких модификаций. И дело не только в том, что чрезмерная скорость увеличивает риск ДТП. Это также повышает вероятность технических поломок в автомобиле.

Другие интересные публикации об автомобилях

Как писал УНИАН, немецкие автопроизводители BMW, Mercedes-Benz и Audi договорились о "джентльменском соглашении", которое ограничивает максимальную скорость их автомобилей на уровне 250 км/ч, чтобы снизить риски аварий. Это решение связано не с мощностью двигателей, а с безопасностью, ведь превышение скорости является причиной значительной части смертельных ДТП.

В то же время некоторые модели других брендов, такие как Chevrolet Corvette или Bugatti Tourbillon, способны разгоняться до 300–400 км/ч и выше, но они стоят значительно дороже и выпускаются ограниченными сериями.

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