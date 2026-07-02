София Ротару нарушила длительное молчание из-за атаки России на Киев

Число жертв удара по столице возросло до 20 человек.

Известная эстрадная певица София Ротару впервые за долгое время вышла на связь в сети. Поводом стала массированная российская атака на Киев в ночь на 2 июля 2026 года.

В своем Instagram в stories исполнительница опубликовала коллаж из фото последствий жуткого удара России по столице и добавила к нему короткую подпись с указанием даты и эмодзи разбитого сердечка:

"02.07.2026. Киев".

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Как известно, с начала полномасштабного вторжения София Ротару не появляется ни на сцене, ни в публичном пространстве, за исключением редких коротких сообщений в соцсетях, в частности после российских атак.

Ее сестра - народная артистка Украины Аурика Ротару - продолжает уверять, что на данный момент певица пребывает в Киеве, занимается огородом и садом.

А вот руководитель хора "Веревки" и в прошлом директор концертных программ Софии Ротару Игорь Курилов не так давно заявил, что если артистка и находилась в Киеве во время большой войны, то явно не все время.

"С прошлым Днем рождения не поздравлял, потому что ее не было в Украине. Хотя с Аурикой мы общаемся, и она говорит, что Соня в Маршинцах (село в Черновицкой области), а она в это время на Сицилии", - отмечал он.

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