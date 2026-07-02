Огромные объемы иранской нефти скапливаются в море: Тегеран остается без денег

Более 90% этих партий нефти не имеют определенного пункта назначения.

Запасы иранской нефти накапливаются в море, в то время как Исламская Республика пытается найти покупателей до истечения 60-дневного срока, предоставленного Вашингтоном. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, более 20 миллионов баррелей иранской сырой нефти как минимум семь дней простаивают в азиатских водах. Это почти на 18% больше, чем неделей ранее.

Общий объем иранской нефти в море – в пути или на стоянке – оценивается в 58–68 млн баррелей. Более 90% этих партий нефти не имеют четко определенного пункта назначения. Большая часть иранской нефти сейчас находится в районе Персидского залива, в Индийском океане или в Малаккском проливе вблизи Сингапура. Суда с нефтью либо указывают в документах статус "for orders" ("для заказов"), либо указывают следующим портом захода Сингапур, что может свидетельствовать о намерении осуществить перегрузку с судна на судно в Малаккском проливе.

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Если Тегерану не удастся быстро продать эту нефть, страна может лишиться крайне необходимых доходов, что также ослабит ее позиции на переговорах с Вашингтоном. У Ирана есть время до середины августа, чтобы найти покупателей.

Спрос со стороны независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов – основных покупателей иранской нефти до начала конфликта – остается слабым. Загрузка их мощностей упала до самого низкого уровня за последние девять лет. Государственные нефтеперерабатывающие компании Китая также пока воздерживаются от закупок, ссылаясь на опасения относительно возможности банков профинансировать такие сделки.

Тегеран сталкивается с целым рядом препятствий в попытках продать нефть. Санкции Европейского Союза и Великобритании остаются в силе, что затрудняет страхование перевозок. Кроме того, некоторые порты могут неохотно принимать суда так называемого "теневого флота", которые Иран использует для транспортировки нефти. Также существует риск, что поставки могут сорваться ещё до завершения сделок, если президент США Дональд Трамп решит досрочно отменить предоставленный 60-дневный период.

1 июля Иран заявил, что после отмены США морской блокады уже отгрузил более 40 млн баррелей нефти. Покупатели остаются осторожными из-за опасений, что Вашингтон может вновь ввести санкции, если переговоры закончатся неудачей.

"Никто, кроме Китая, который покупал иранскую нефть даже во время действия санкций, её не покупает, поэтому она по-прежнему продаётся со скидкой", – сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Несмотря на попытки Тегерана привлечь новых покупателей, их интерес остается минимальным. Азиатский регион хорошо обеспечен нефтью – как из стран Персидского залива, которая вновь может беспрепятственно проходить через Ормузский пролив, так и сырьем из других регионов мира, закупленным еще во время войны.

По данным Kpler, в июне импорт иранской сырой нефти в Китай сократился более чем вдвое – примерно до 654 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, по информации Kpler и Vortexa, как минимум один танкер с иранской нефтью за последнюю неделю уже разгрузился в Китае

На прошлой неделе министр нефти Индии Хардип Сингх Пури встретился со своим иранским коллегой в Нью-Дели, однако не стал брать на себя обязательств по возобновлению импорта. По словам источников, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии пока избегают закупок иранской нефти, поскольку уже обеспечили себя поставками как минимум до конца августа. Кроме того, они ожидают от Вашингтона четких разъяснений относительно возможности осуществления платежей в долларах.

По данным источников Bloomberg, Индия может возобновить закупки после урегулирования вопроса о платежных каналах. Если же санкции будут полностью отменены, индийские НПЗ смогут вернуться к закупкам иранской нефти на долгосрочной основе.

Эксперты считают, что интерес азиатских покупателей к иранской нефти может быстро возрасти, если Тегеран предложит достаточно привлекательные скидки. Нефтеперерабатывающие заводы, которые уже обеспечили себя сырьем, могут перепродать часть ранее закупленной нефти, чтобы освободить место для более дешёвых иранских поставок. Кроме того, при низких ценах на сырьё они могут увеличить загрузку своих производственных мощностей.

Война в Иране и рынок нефти – последние новости

Судоходство через Ормузский пролив впервые увеличилось после серии недавних нападений Ирана на суда. Операторы все активнее возвращают танкеры на маршрут в Персидский залив для перевозки сырой нефти.

29 июня через Ормузский пролив в обоих направлениях прошли примерно 24 торговых судна. Маршрут использовали нефтяные и газовые танкеры, а также балкеры, предназначенные для перевозки сыпучих грузов.

В то же время, по словам представителей Омана, возвращение к довоенному статус-кво в отношении Ормузского пролива невозможно. Танкеры, проходящие через пролив, могут быть вынуждены платить.

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