Sony выпустила забавный ролик с Месси для рекламы нового 'Человека-паука'

В украинский прокат долгожданный фильм с Томом Холландом выйдет 30 июля 2026 года.

Кинокомпания Sony Pictures продолжает рекламную кампанию долгожданного супергеройского фильма "Человек-паук: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day).

На этот раз к продвижению блокбастера привлекли звезду футбола, аргентинца Лионеля Месси.

По сюжету ролика Месси заходит в кафе, в котором как раз сидит Питер Паркер. Легендарный нападающий сборной Аргентины говорит, что его сюда привел "Паучий трекер" (Spidey Tracker) – интерактивный веб-сервис и промо-сайт фильма, предлагающий фанатам разгадывать загадки, смотреть трейлеры и искать следы супергероя.

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Паркер моментально исчезает и через секунду появляется перед Месси в образе Человека-паука. Вскоре они вместе летают над Нью-Йорком.

Напомним, в украинский прокат фильм "Человек-паук: Новый день" выйдет 30 июля 2026 года. Это будет четвертый сольный фильм с Томом Холландом в этой роли.

Его события будут происходить через четыре года после финала "Нет пути домой". Питер повзрослел и живет в полном одиночестве, добровольно стерши себя из памяти тех, кого любит. Продолжая бороться с преступностью в Нью-Йорке, который больше не знает его имени, он полностью посвятил себя защите города. Но с ростом нагрузки давление на него только усиливается, вызывая неожиданную физическую трансформацию, угрожающую его существованию. В то же время странная новая волна преступлений приводит к появлению одного из самых могущественных врагов, с которыми ему когда-либо приходилось сталкиваться.

Помимо Холланда, в фильме вновь появились хорошо известные по предыдущим проектам Marvel персонажи: его бывшая возлюбленная ЭмДжей (Зендея), лучший друг Нед Лидс (Джейкоб Баталон), Брюс Беннер / Халк (Марк Руффало) и Фрэнк Касл / Каратель (Джон Бернтал).

Между тем, главным антагонистом в картине, очевидно, станет суперзлодей Мак Гарган / Скорпион, которого сыграл канадский актер Майкл Мендо – его уже мельком можно было увидеть в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года, где он был представлен как преступник, один из покупателей оружия у Адриана Тумса / Стервятника. Паркер поймал его и передал полиции.

Еще одну важную роль в фильме должна сыграть звезда "Очень странных дел" Сэди Синк – однако о ком именно идет речь, до сих пор держится в секрете.

Режиссером фильма выступил Дестин Дэниел Креттон, который в 2021 году снял еще один фильм из киновселенной Marvel – "Шан-Чи и легенда десяти колец".

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