Иво Бобул похудел более чем на 14 килограммов: певец впервые раскрыл причину

Артист не стал скрывать, что советовался с врачами.

Народный артист Украины Иво Бобул похудел более чем на 14 килограммов и впервые назвал причину такой резкой потери веса.

"Это мое личное желание. Было немного тяжело и на сцене, и в жизни. Я посоветовался с врачами, посоветовался с семьей, и вот решили чуть-чуть сбросить вес. Стать красивым", - поделился певец в комментарии для проекта "Наодинці з гламуром".

Точное количество килограммов, от которых ему удалось избавиться, Иво Бобул раскрывать не стал. При этом артист лишь уточнил, что это больше 14 киллограммов.

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"Какая разница? Похудел – да и все", - сказал он.

Напомним, не так давно Иво Бобул поразил своим резким похудением на просочившемся в сеть снимке. Позже он рассказал, что столкнулся с хетом после этого.

"Все сказали, что так похудел. Но сколько там грязи! Люди, вы с ума сошли или живете на другой планете?! Люди стареют, и вы тоже будете такими. Пройди мимо, если не понравилось. Не скажи ни слова о похудении. Людям не нужно знать то, что им не нужно знать. Надо слушать песни - и все. Пусть любят таким, какой я есть. Любить не нужно, только уважать".

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