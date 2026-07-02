Путину плевать, что Россия горит, ему нужна только Украина, – The Atlantic

Путин скучает на совещаниях, посвящённых ситуации в РФ, но оживает, когда речь заходит о войне.

Война против Украины превратилась в идею-фикс для президента РФ Владимира Путина. Внутренние проблемы страны, вызванные в том числе и этой же войной, волнуют его всё меньше. К такому выводу в публикации для The Atlantic пришёл журналист Саймон Шустер, специализирующийся на теме Украины.

Он отмечает, что с конца прошлого года, когда Украина усилила кампанию ударов беспилотниками и ракетами по российским городам, Путин несколько раз надолго исчезал из публичного пространства. Недавно, после одной из таких пауз, Путин дал интервью государственному телевидению, в котором почти не говорил о топливном кризисе, повреждениях инфраструктуры или других последствиях украинских ударов для России. Вместо этого большую часть разговора он посвятил подробному описанию боевых действий в Украине, перечисляя отдельные населенные пункты и участки фронта.

И это при том, отмечает автор, что настроения российского общества всё больше расходятся с позицией Кремля. Опубликованное в тот же день социологическое исследование показало, что 81% россиян хотят завершения войны "как можно скорее", тогда как лишь 9% выступают за её продолжение до победы России независимо от сроков. Это самый низкий показатель поддержки продолжения войны за всё время проведения таких опросов.

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Несмотря на проблемы с дефицитом топлива, сопровождавшиеся длинными очередями на автозаправках и многочисленными жалобами в российских соцсетях, Путин заверил, что ситуация находится под контролем. "Всё работает стабильно и с большим запасом прочности", – заявил он.

Шустер также приводит воспоминания одного из российских бизнесменов, который ранее регулярно встречался с Путиным. По его словам, президент РФ скучал во время обсуждения экономических вопросов, но мгновенно оживлялся, когда разговор переходил к войне. "Это была его страсть. Ничто другое не интересовало его так же", – цитирует автор собеседника.

В то же время журналист считает маловероятным, что такая зацикленность на войне подтолкнет Путина к мирным переговорам. По оценке автора, глава Кремля убежден, что затяжная война играет на руку России, поэтому готов продолжать боевые действия, несмотря на все более значительные потери.

В заключение Шустер напоминает, что во время интервью Путин вновь заявил о намерении захватить всю так называемую "Новороссию", но не озвучил ни одного реалистичного пути к миру.

"При нынешних темпах продвижения российским войскам понадобится еще несколько лет боев, чтобы иметь реальный шанс достичь этой цели. Они также должны быть готовы потерять сотни тысяч солдат. Но, похоже, именно в этом и заключается намерение Путина, независимо от того, как к этому относится его народ", – резюмирует журналист.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, первоначальные цели Кремля в войне против Украины – захват Киева и "демилитаризация" – постепенно изменились, и теперь Россия сосредотачивается на защите собственной территории и критической инфраструктуры.

Аналитик Джек Бакби отмечает, что Путин заявляет о готовности к переговорам, но только на условиях, учитывающих "реалии на местах", в то время как Украина активно наносит удары на большие расстояния по российским военным и энергетическим объектам. По мнению эксперта, главной целью Кремля стало сдерживание этих атак, а не реализация первоначальных планов по захвату Украины.

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