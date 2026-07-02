Певица также рассказала о расходах на подготовку и поездку.

Украинская певица LELÉKA, которая в этом году представляла нашу страну на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026", честно рассказала о расходах на участие и долгах.

По словам артистки, самым сложным для нее оказался поиск денег на поездку в Австрию.

"Самое сложное – поиск средств. Мы все понимаем: даже если и есть какие-то компании или меценаты, которые теоретически могли бы поддержать культурный проект, большинство тех, к кому мы обращались, отказывали нам не потому, что им это неинтересно и это неважно, а потому что сейчас другие приоритеты. Сейчас, если и ведется благотворительная деятельность, то она направлена на укрепление обороноспособности страны. И это правильно! Так и должно быть", – подчеркнула LELÉKA в интервью Маричке Падалко.

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Исполнительница добавила, что в конце концов ей удалось найти спонсоров и меценатов, а остальную часть средств предоставило "Суспильне". Однако долги, которые ей нужно погасить, всё равно остаются.

"Мы до сих пор ждем поступления средств. Я еще не со всеми рассчиталась и пока не знаю, когда все это будет улажено и физически состоится. Я бы тоже, увидев такой номер, сказала бы: "Где там бюджет? Это же недорого". Но это большая сцена, есть определенные правила, на две недели арендуется техника, страховка – это уже очень дорого", – отметила представительница Украины на "Евровидении-2026".

К слову, LELÉKA выступила на международной сцене с песней "Ridnym". В гранд-финале певица заняла 9-е место и набрала 221 балл, из них 167 баллов – от зрителей. Победу в конкурсе одержала представительница Болгарии – DARA.

Напомним, ранее представительница Украины на "Евровидении-2026" рассказала о запретах на конкурсе.

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