Россияне воюют ещё и со столичным зоопарком: кто из животных пострадал

Повреждена и экзотическая растительность зимнего сада.

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 2 июля в столичном зоопарке пострадали животные и были повреждены здания. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Пострадали черепахи и крокодилы, на которых упали осколки стекла и части рам", - говорится в сообщении.

Там заверили, что сотрудники, круглосуточно дежурящие возле животных, сразу оказали им необходимую помощь. При этом отмечается, что ни одно животное не погибло.

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Также на территории зоопарка повреждены здания отдела приматов и птиц, купол зимнего сада, акватеррариум, сенохранилище и северная входная группа.

Повреждена и экзотическая растительность зимнего сада.

"В настоящее время в КиевЗоо продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Временно не работает северная входная группа с паркингом. Все остальное функционирует в штатном режиме. Вход посетителей осуществляется через Центральный вход", - отмечают в КГГА.

Атака 2 июля

Как сообщал УНИАН, в результате массированной атаки России на Украину в Киеве наблюдаются значительные разрушения, число раненых и погибших уже достигло сотни, под завалами домов все еще находятся люди.

Уже известно о 20 погибших. Спасатели продолжают расчищать завалы.

В частности, в Дарницком районе Киева разрушена часть девятиэтажного дома, спасатели извлекают людей из-под завалов.

В Нацполиции уточнили, что среди пострадавших - двое малолетних детей и сотрудник ГСЧС.

Всего по Киеву в результате российского обстрела пострадало более 20 жилых домов. Спасатели продолжают работать на 15 объектах.

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