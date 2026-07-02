Россияне воюют ещё и со столичным зоопарком: кто из животных пострадал

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 2 июля в столичном зоопарке пострадали животные и были повреждены здания. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"Пострадали черепахи и крокодилы, на которых упали осколки стекла и части рам", - говорится в сообщении.
Там заверили, что сотрудники, круглосуточно дежурящие возле животных, сразу оказали им необходимую помощь. При этом отмечается, что ни одно животное не погибло.
Также на территории зоопарка повреждены здания отдела приматов и птиц, купол зимнего сада, акватеррариум, сенохранилище и северная входная группа.
Повреждена и экзотическая растительность зимнего сада.
"В настоящее время в КиевЗоо продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Временно не работает северная входная группа с паркингом. Все остальное функционирует в штатном режиме. Вход посетителей осуществляется через Центральный вход", - отмечают в КГГА.
Атака 2 июля
Как сообщал УНИАН, в результате массированной атаки России на Украину в Киеве наблюдаются значительные разрушения, число раненых и погибших уже достигло сотни, под завалами домов все еще находятся люди.
Уже известно о 20 погибших. Спасатели продолжают расчищать завалы.
В частности, в Дарницком районе Киева разрушена часть девятиэтажного дома, спасатели извлекают людей из-под завалов.
В Нацполиции уточнили, что среди пострадавших - двое малолетних детей и сотрудник ГСЧС.
Всего по Киеву в результате российского обстрела пострадало более 20 жилых домов. Спасатели продолжают работать на 15 объектах.