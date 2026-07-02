'Стоп коррупции': национализация 'Мотор Сичи' могла произойти в интересах Ростислава Шурмы

Национализация "Мотор Сичи" в 2022 году, произошедшая на фоне ареста его многолетнего руководителя Вячеслава Богуслаева, могла быть использована как инструмент для установления неформального контроля над предприятием со стороны бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы и людей из его управленческого окружения, говорится в новом расследовании проекта "Стоп Коррупции".

Журналисты обращают внимание на то, что после перехода предприятия под контроль государства ключевые руководящие должности заняли менеджеры, имеющие общий карьерный опыт с Шурмой. Генеральный директор Алексей Никифоров ранее работал на "Запорожстали" и в структурах "Метинвеста". В 2012–2019 годах "Запорожсталь" возглавлял сам Ростислав Шурма, который также руководил Запорожской областной организацией "Оппозиционного блока".

Похожий профессиональный путь у Ольги Вагис, которая некоторое время исполняла обязанности руководителя предприятия после Никифорова. Директор по управлению персоналом Виталий Хрол в 2015 году баллотировался в Запорожский облсовет от областной организации "Оппозиционного блока", которую возглавлял Шурма. Председатель наблюдательного совета Игорь Фоменко также ранее работал в "Укроборонпроме" в период, когда в его наблюдательный совет входил Шурма.

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Особое внимание авторы уделяют финансовым показателям предприятия. По их данным, численность персонала сократилась примерно с 10 тыс. до менее чем 3 тыс. работников, а доходы предприятия снижались в 2022, 2023 и 2025 годах. И это при том, что во время войны спрос на продукцию предприятия рос. Между тем, в отношении бывшего владельца Вячеслава Богуслаева де-факто на протяжении четырех лет так и не вынесен судебный приговор.

Журналисты также упоминают связанный с группой "Мотор Сич" "Мотор-Банк", активы которого в начале 2022 года превышали 2,5 млрд грн, а после перехода под государственный контроль внезапно был признан неплатежеспособным и ликвидирован весной 2026 года, и задаются вопросом, не ждет ли "Мотор Сич" такую же судьбу? Не являются ли национализация и арест бывшего владельца манипуляцией с целью корпоративного захвата?

Пытаясь узнать позицию самого Ростислава Шурмы, который находится в розыске по делу НАБУ и САП о выплатах оккупированным территориям, журналисты отправились в Германию. Пообщаться с ним не удалось – на звонки никто не ответил, зато съемочная группа дважды была вынуждена общаться с полицией, которая и объяснила: Шурма с следователями общаться не желает. Несмотря на публичные заявления о готовности сотрудничать со следствием, ответа на запрос редакции Шурма не предоставил.

Авторы расследования отмечают, что приведенные кадровые и управленческие связи создают достаточно оснований для официальной проверки обстоятельств национализации и дальнейшего управления стратегическим предприятием.

По данным журналистских расследований, в последнее время имя Ростислава Шурмы фигурирует в нескольких коррупционных скандалах. Самая громкая – подозрение со стороны НАБУ и САП по делу о схеме выплат "зеленого тарифа" компаниям, оставшимся на оккупированных территориях Запорожской области: по версии следствия, часть этих фирм связана с его братом Олегом Шурмой, а сам Ростислав, отвечавший в Офисе президента за энергетику, якобы лично контролировал уровень выплат. После обнародования НАБУ записей разговоров он был объявлен в розыск МВД вместе с братом, уехал в Германию и избегает общения со следствием и журналистами.

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