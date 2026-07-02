Рассекречена емкость аккумуляторов топовых iPhone 18 Pro Max и Galaxy S27 Ultra

Ни Apple, ни Samsung пока не спешат переходить на кремний-углеродные аккумуляторы, но готовят серьезное обновление для будущих флагманов.

В сети появился новый инсайд по флагманским iPhone 18 Pro Max и Samsung S27 Ultra – на этот раз стала известна предполагаемая емкость аккумулятора обоих смартфонов. Как пишет Gizmochina, Apple готовит самую большую батарею в истории своих смартфонов.

Apple выпустит две версии iPhone 18 Pro Max с разными АКБ в зависимости от рынка. Модель с физическим слотом для SIM-карты получит аккумулятор 5235 мАч, тогда как версия с eSIM сможет похвастаться батареей 5425 мАч. У 17 Pro Max аккумулятор куда меньше: 5088 и 4832 мАч соответственно.

Рост емкости – не единственное улучшение. Смартфон также оснастят новым чипом A20 Pro, созданным по 2-нм техпроцессу. Он обладает на 30% большей энергоэффективностью по сравнению с предыдущим поколением, что должно напрямую повлиять на время работы устройства от одного заряда.

Видео дня

Эта утечка дополняет ранее сообщение китайского инсайдера Digital Chat Station – тогда он написал, что 18 Pro Max впервые превысит отметку в 40 часов автономности.

К слову, Samsung также не собирается оставаться в стороне. Инсайдер сообщил, что Galaxy S27 Ultra получит увеличенный аккумулятор на 5500 мАч, что станет первым обновлением по части батареи с момента выхода S20 Ultra в 2020 году.

При этом ни Apple, ни Samsung пока не спешат переходить на кремний-углеродные батареи, которые уже активно используются рядом китайских производителей. Такая технология позволяет значительно увеличить емкость батареи без заметного увеличения толщины.

Презентация iPhone 18 Pro и 18 Pro Max состоится 9 сентября вместе с iPhone Ultra – первым складным смартфоном Apple. А вот базовую модель iPhone 18 в сентябре не покажут – она "переехала" на весну 2027 года вместе с iPhone Air 2.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: