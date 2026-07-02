Простой трюк в жару значительно повысит эффективность вентилятора

Следует помнить, что сам по себе вентилятор не охлаждает воздух.

Обычный картонный пакет из-под молока может сделать домашний вентилятор значительно эффективнее в жару. Именно такой способ охлаждения рекомендует экспертка по уборке домов по имени Викки, пишет британское издание LiverPoolEcho.

В публикации отмечается, что во время летней жары многие люди пытаются спастись от высоких температур с помощью вентиляторов. Однако их работа часто неправильно воспринимается: вентиляторы сами по себе не охлаждают воздух, а лишь обеспечивают его циркуляцию, помогая влаге быстрее испаряться с кожи. Благодаря этому человек чувствует себя комфортнее, однако температура воздуха в комнате фактически не снижается.

По словам эксперта, усилить эффект вентилятора можно с помощью замороженной емкости с водой. Для этого лучше всего подойдет картонный пакет из-под молока.

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"Все, что вам нужно сделать, – это поставить что-нибудь холодное или замороженное перед вентилятором, и воздух, который он циркулирует, станет значительно прохладнее, чем раньше. Заморозьте старый пакет из-под молока, наполненный водой, и поставьте его перед вентилятором", – предлагает эксперт.

Как объясняется в материале, обычный вентилятор лишь перемещает тёплый воздух по комнате, поэтому ощущение прохлады длится недолго. Зато лёд или охлажденная вода поглощают тепло из окружающего воздуха, поскольку для таяния льда требуется энергия.

"Это означает, что замороженная бутылка не только будет охлаждать воздух, но и активно поглощать и устранять тепло еще до того, как оно достигнет вас, благодаря чему вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее", – пишет издание.

Автор материала добавляет, что хотя для этого подойдет практически любая емкость, например, пластиковая бутылка, пакет из-под молока имеет преимущество. У него более широкая поверхность, поэтому он эффективнее поглощает тепло.

Для использования этого способа рекомендуется наполнить чистый пакет водой примерно на три четверти, оставив немного свободного места сверху, ведь при замерзании вода расширяется. После этого емкость нужно заморозить.

Перед использованием стоит положить под замороженный пакет полотенце, чтобы оно впитывало конденсат и воду, которая будет образовываться при таянии. Сам вентилятор следует установить перед пакетом, оставив между ними небольшой зазор, чтобы влага не попала на электроприбор.

Борьба с жарой

Как писал УНИАН, в жаркие дни главное правило – днём максимально изолировать квартиру от внешнего тепла, а ночью впускать прохладу. Эксперты советуют держать окна закрытыми днем, затемнять помещение шторами или жалюзи, минимизировать использование техники, выделяющей тепло, и при необходимости использовать вентиляторы для локального комфорта.

Дополнительную помощь окажет качественная теплоизоляция или солнцезащитная пленка на окнах, ведь контроль микроклимата важен не только для комфорта, но и для здоровья в жару.

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