Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на пятницу

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,08 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 3 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,80 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также просела: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,08 гривни за один евро, то есть национальная валюта упала на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,76/44,81 грн/долл., а к евро – 51,03/51,07 грн/евро.

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Курс доллара в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 2 июля подскочил на 10 копеек и составил 45,09 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,59 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 5 копеек и составил 51,43 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,81 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 15 копеек и составил 45,05 гривни за доллар, а курс евро в банке подорожал на 20 копеек и составил 51,5 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,5 гривни за единицу иностранной валюты.

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