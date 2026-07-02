Удар РФ по Киеву: под завалами дома может оставаться 9 человек

На месте поисковых работ задействованы служебные собаки, а также технические средства поиска.

В разрушенном ударом российских оккупантов доме в Киеве 9 человек еще могут находиться под завалами. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам во время осмотра одного из пострадавших от российского удара объектов в Киеве заявил Андрей Даник, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Он отметил, что работы на месте удара будут проводиться и ночью.

"Если не будет повторных ударов врага, мы завершим их в достаточно сжатые сроки", - отметил Даник.

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Глава ГСЧС также отметил, что в целом на различных участках по Киеву в настоящее время работают более 600 пожарных и спасателей.

"Сейчас у нас осталось четыре активных места, над которыми мы работаем", - добавил он.

Кроме того, отвечая на вопрос УНИАН о пострадавших именно на этом участке, Даник уточнил, что там 17 человек были спасены, 9 человек могут находиться под завалами, а еще двое погибли.

На месте для поиска людей работают служебные собаки. Также задействованы технические средства поиска - вибрафоны.

Очередной смертоносный удар россиян по Киеву

Как сообщал УНИАН, в результате массированной ночной атаки российских войск по Киеву пострадали различные районы столицы. В частности, в Дарницком районе частично разрушены несколько жилых домов.

Число раненых и погибших уже достигло сотни, под завалами домов все еще находятся люди. Согласно последним данным, число погибших в результате российской атаки на Киев возросло до 21 человека.

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