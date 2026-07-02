Чтобы образ вас стройнил, избегайте этих распространенных ошибок.

Современная мода давно отошла от жестких рамок и одинаковых стандартов красоты. Выглядеть стильно можно с любой фигурой, однако важно при этом учитывать законы оптики. Порой даже дорогая вещь может добавлять лишний объем и визуально утяжелять силуэт. Зная, какая одежда полнит и какая нет, можно избежать многих стилистических ошибок.

Какие вещи полнят визуально

Мы назвали самые распространенные ошибки, которые могут создавать иллюзию дополнительного объема там, где его нет. Иногда неудачно подобранный цвет или определенный крой могут нарушить гармонию пропорций. Поэтому рекомендуем запомнить, каких сочетаний предметов гардероба лучше избегать и какой цвет одежды увеличивает объём визуально.

Однотонный образ

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Монохромные образы (то есть одинаковый цвет верха и низа) могут визуально сделать силуэт тяжелее. Две вещи одного оттенка сливаются в один большой овальный предмет, из-за чего формы выглядят объемнее, чем на самом деле. Дамам с фигурой плюс сайз хорошо подходят контрастные образы - например, бежевая или белая блуза, синие джинсы и темный пиджак. Таким образом мы разбиваем силуэт на отдельные визуальные блоки, и он не кажется тяжелым.

Мешковатая одежда

Оверсайз вещи сейчас находятся на пике моды, однако важно носить их правильно. Во-первых, объемные свитера рекомендуется сочетать с прямыми джинсами. И наоборот - широкие бесформенные штаны лучше выглядят с облегающим верхом. Если обе вещи мешковатые, пропорции тела визуально кажутся крупнее.

Во-вторых, при ношении мешковатой одежды рекомендуется оставить открытыми запястья, щиколотки или шею. Если у вас четко выражается талия, её можно подчеркнуть ремнем или заправленной в джинсы футболкой. Свободные оверсайз платья можно сочетать с завязанной на узел блузой, косухой или кардиганом.

Слишком явный акцент на ремень

Многие девушки используют широкие контрастные ремни в желании подчеркнуть талию. Однако это дает обратный эффект. Украшение перетягивает на себя внимание и визуально делает живот более крупным. Чтобы этого избежать, рекомендуется либо вообще отказаться от такого аксессуара, либо носить узкие ремни одного цвета с брюками.

Также можно использовать такую оптическую хитрость: пряжка круглой или овальной формы убирает объем, а прямоугольная добавляет.

Не подходящий цвет и узор

Считается, что визуально увеличивают объем вещи желтого, бежевого, белого оттенков. Эти особенности цвета можно обернуть в свою пользу: к примеру, девушки с фигурой "груша" могут надеть светлый верх, чтобы сделать силуэт более гармоничным.

Имеет значение и принт. Крупная клетка, широкие контрастные горизонтальные линии, большой горох делают визуально крупнее часть тела, на которую одеты. Вместе с тем важно запомнить, какой узор одежды стройнит - это узкие вертикальные полосы и "гусиная лапка".

Кроме того, одежда, которая полнит, часто изготовляется из блестящих тканей - атласа, люрекса, бархата. Использовать такие вещи в образе следует осторожно.

Неправильные акценты

При ношении одежды нужно обязательно учитывать тип фигуры. Предмет гардероба, который идеально сидит на вашей подруге, может совершенно не подойти вам. К примеру, девушкам с ярко выраженной талией рекомендуется носить приталенные вещи, а также заправлять футболку в брюки и дополнять образ ремнем. Таким приемом мы не только суживаем силуэт, но и отводим внимание от бёдер и плечей.

Если талия не выражена, на фигуре будут хорошо смотреться многослойные образы - например, футболка с пиджаком, причем последний застегивать не нужно. Желательно, чтобы верхний предмет был длиннее нижнего слоя и отличался по цвету.

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