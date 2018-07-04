В ботфортах и обтягивающем платье: Настя Каменских предстала в соблазнительном образе (фото)
09:09, 04 июля 2018Общество
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Образ Настя Каменских дополнила ярким макияжем.
Каменских предстала в дерзком образе / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских поделилась в соцсети фото, на котором она позирует в откровенном образе.
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Фотографию звезда выложила на своей странице в Instagram. На ней она предстает в коротком платье и высоких красных ботфортах. Образ Каменских дополнила ярким макияжем.
Вокруг новых фотографий артистки сразу начались дискуссии в соцсети. Одним такой ее образ пришелся по вкусу, другим - категорически не понравился: "Красотка", "Роскошная!", "Красивые ножки", "Была очень крутой и харизматичной. Похудела, стала обычной", "Ах, эти ноги!", "Кот в сапогах".
Ранее украинская поп-певица Настя Каменских показала соблазнительное фото, ее сразу же раскритиковали.
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