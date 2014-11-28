Освобожденные из плена военные прибыли в расположение "Азова"

Об этом сообщается на странице "Азова" в Facebook.

"Освобожденные из плена украинские военные из батальонов "Миротворец" и "Донбасс" прибыли в расположение полка "Азов". Сейчас они в полной безопасности, накормлены и отдыхают с уютом и комфортом", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении из плена еще шестерых военных.

"Освободили из плена еще 6 наших военных - 5 из батальона "Миротворец", один из батальона "Донбасс". Среди них 2 офицера. Слава Украине!", - написал Порошенко в Twitter.