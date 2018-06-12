Известная украинская телеведущая стала мамой: звезда рассказала о родах (фото)

Елена Шоптенко стала мамой в минувшую субботу, 9 июня. Танцовщица родила сына.

Украинский хореограф и финалистка "Танцев со звездами" Елена Шоптенко, которая 9 июня стала мамой, впервые прокомментировала рождение сына Алексея.

Звезда рассказала, как прошли роды и присутствовал ли на них муж танцовщицы, передает ТСН.uа.

По словам Елены, она чувствует себя счастливой в своем новом статусе, однако еще не до конца успела разобраться в чувствах.

"Чувствую себя счастливой. Этот статус абсолютно новый для меня и у меня пока что было не много времени разобраться в своих чувствах, но чтобы я начала улыбаться, ему достаточно просто сопеть", - сказала молодая мама.

Шоптенко призналась, что за два дня до родов заболела и в роддом ехала с температурой, с которой до сих пор борется.

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"Мне казалось, что я ко всему готова и со всем справлюсь, но уже в процессе оказалось, что я ни к чему не готова, но возиться придется. Очень усложняет ситуацию, что за два дня до родов я заболела и поэтому в роддом ехала с температурой, с которой мы боремся до сих пор. Так что по ночам я пока не сплю не из-за ребенка, а из-за себя. К счастью, сын мне помогает тем, что пока просто спит", - поделилась Елена.

На вопрос, присутствовал ли муж Елены Алексей на родах, звезда ответила, что любимый сразу наотрез отказался находиться во время самого процесса, объясняя это своей уязвимостью. Однако в самый ответственный момент любимый Шоптенко был рядом, правда, за стеной родильного зала.

"Мой муж сразу наотрез отказался присутствовать на родах, ссылаясь на уязвимость и сказав, что не хочет, чтобы врачи занимались им, а не мной. А в результате не отходил ни на минуту, контролируя все и всех и в процессе родов находился в трех метрах. Но за стеной родильного зала", - рассказала Елена.

Как ранее сообщил муж танцовщицы, они назвали малыша Алексеем – так же зовут и любимого Елены.

Напомним, украинская телеведущая Валентина Хамайко ждет четвертого ребенка. По ее словам, она не собирается идти в декрет.