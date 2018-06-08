Умер Ленька из знаменитого фильма "Любовь и голуби"
17:00, 08 июня 2018Общество
595 0
Актер Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет.
Умер актер Игорь Лях / фото facebook.com
Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях скончался на 56-м году жизни.
Читайте такжеСмерть известного украинского режиссера: найдена предсмертная записка
Об этом в Facebook сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая. "Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях", - написала она.
В 1984 году Лях снялся в знаменитой советской комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби", где сыграл сына главных героев - Василия и Надежды - Леньку. Эта роль и принесла ему известность.
Как сообщал УНИАН, во Франции в своем гостиничном номере был найден мертвым известный американский телеведущий, писатель и звездный шеф-повар Энтони Бурден.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter