Умер Ленька из знаменитого фильма "Любовь и голуби"

17:00, 08 июня 2018
Общество
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Умер актер Игорь Лях / фото facebook.com

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Об этом в Facebook сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая. "Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях", - написала она.

В 1984 году Лях снялся в знаменитой советской комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби", где сыграл сына главных героев - Василия и Надежды - Леньку.  Эта роль и принесла ему известность.

Как сообщал УНИАН, во Франции в своем гостиничном номере был найден мертвым известный американский телеведущий, писатель и звездный шеф-повар Энтони Бурден.

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