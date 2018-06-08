Умер Ленька из знаменитого фильма "Любовь и голуби"

Актер Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет.

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях скончался на 56-м году жизни.

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Об этом в Facebook сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая. "Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях", - написала она.

В 1984 году Лях снялся в знаменитой советской комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби", где сыграл сына главных героев - Василия и Надежды - Леньку. Эта роль и принесла ему известность.

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