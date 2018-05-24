Тизер нового клипа Нади Дорофеевой за сутки вышел в тренды YouTube
13:10, 24 мая 2018Общество
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Новая песня коллектива называется "Е, Бой". В коротком тизере появляются неизменные солисты группы Надя Дорофеева и Позитив.
Ролик за сутки набрал почти 175 тысяч просмотров / Instagram Надя Дорофеева
Украинская группа "Время и Стекло", клипы которой собирают сотни миллионов просмотров на YouTube выпустила тизер к своему новому видео. Менее чем за сутки ролик вышел в тренды YouTube, набрал почти 175 тысяч просмотров и сейчас находится на 25 месте.
Запись опубликована на официальном канале группы.
Новая песня коллектива называется "Е, Бой". В коротком тизере появляются неизменные солисты группы Надя Дорофеева и Позитив.
Тизер нового клипа "Время и Стекло"
Напомним, что предыдущая песня "Время и стекло" за несколько часов попала в тренды YouTube.
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