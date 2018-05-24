Тизер нового клипа Нади Дорофеевой за сутки вышел в тренды YouTube

Новая песня коллектива называется "Е, Бой". В коротком тизере появляются неизменные солисты группы Надя Дорофеева и Позитив.

Украинская группа "Время и Стекло", клипы которой собирают сотни миллионов просмотров на YouTube выпустила тизер к своему новому видео. Менее чем за сутки ролик вышел в тренды YouTube, набрал почти 175 тысяч просмотров и сейчас находится на 25 месте.

Запись опубликована на официальном канале группы.

Новая песня коллектива называется "Е, Бой". В коротком тизере появляются неизменные солисты группы Надя Дорофеева и Позитив.

Напомним, что предыдущая песня "Время и стекло" за несколько часов попала в тренды YouTube.