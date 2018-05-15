Актриса популярного в Украине телесериала изменилась до неузнаваемости после "уколов красоты"

Актрисе всего 34 года, но ее лицо явно пережило хирургические вмешательства.

Турецкая актриса Мерьем Узерли подверглась критике поклонников после своего появления на Каннском кинофестивале 2018. Фаны не узнают звезду "Великолепного века" на ее свежих фото и видео с фестиваля.

Подписчики Мерьем в соцсетях осуждают 34-летнюю звезду за якобы чрезмерное увлечение «уколами красоты», пишет "Караван".

Актрисе всего 34 года, но ее лицо явно пережило хирургические вмешательства. Привычной мимики поклонники на нем не нашли, зато дружно отметили, что оно выглядит неестественно гладким и «надутым», а губы стали более пухлыми.

Как сообщал УНИАН, российская певица сделала пластику и изменилась до неузнаваемости.