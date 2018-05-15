Актриса популярного в Украине телесериала изменилась до неузнаваемости после "уколов красоты"

21:55, 15 мая 2018
Общество
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Фаны не узнают звезду "Великолепного века" на ее свежих фото с Каннского кинофестиваля / tochka.net

Турецкая актриса Мерьем Узерли подверглась критике поклонников после своего появления на Каннском кинофестивале 2018. Фаны не узнают звезду "Великолепного века" на ее свежих фото и видео с фестиваля.

Подписчики Мерьем в соцсетях осуждают 34-летнюю звезду за якобы чрезмерное увлечение «уколами красоты», пишет "Караван".

Premiere of Spike Lee 🎉 #cannes #cannesfilmfestival Styling @tarikgul Dress @raisavanessa

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Актрисе всего 34 года, но ее лицо явно пережило хирургические вмешательства. Привычной мимики поклонники на нем не нашли, зато дружно отметили, что оно выглядит неестественно гладким и «надутым», а губы стали более пухлыми.

@enriqueiglesias 🎉 #privatconcert #cannesfilmfestival

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Как сообщал УНИАН, российская певица сделала пластику и изменилась до неузнаваемости.

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Теги: #сериал#актриса