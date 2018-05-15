Актриса популярного в Украине телесериала изменилась до неузнаваемости после "уколов красоты"
21:55, 15 мая 2018Общество
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Актрисе всего 34 года, но ее лицо явно пережило хирургические вмешательства.
Фаны не узнают звезду "Великолепного века" на ее свежих фото с Каннского кинофестиваля / tochka.net
Турецкая актриса Мерьем Узерли подверглась критике поклонников после своего появления на Каннском кинофестивале 2018. Фаны не узнают звезду "Великолепного века" на ее свежих фото и видео с фестиваля.
Подписчики Мерьем в соцсетях осуждают 34-летнюю звезду за якобы чрезмерное увлечение «уколами красоты», пишет "Караван".
Актрисе всего 34 года, но ее лицо явно пережило хирургические вмешательства. Привычной мимики поклонники на нем не нашли, зато дружно отметили, что оно выглядит неестественно гладким и «надутым», а губы стали более пухлыми.
Как сообщал УНИАН, российская певица сделала пластику и изменилась до неузнаваемости.
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