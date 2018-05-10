Евровидение-2018: второй полуфинал (видео)
В столице Португалии Лиссабоне состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018.
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Во время второго полуфинала выступили представители 18 стран, в том числе украинский певец Melovin. Он выступит со своей конкурсной композицией Under the Ladder последним, под 18 номером.
В Украине Евровидение 2018 транслировали сразу два телеканала - СТБ и UA: Перший. Смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала также можно было на сайте УНИАН. Прямая трансляция второго полуфинала Евровидения 2018 началась в 22:00 по киевскому времени.
Комментировали второй полуфинал на "UA: Первый" для украинцев будут ведущий Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2010 году в Осло певица ALYOSHA, а в финале комментатором станет певица Джамала. На "СТБ" комментатором будет телеведущий и комик Сергей Притула.
Порядок выступления участников второго полуфинала Евровидения 2018 (10 мая):
Сан-Марино: Jessika (feat. Jenifer Brening) - Who We Are
Дания: Rasmussen - Higher Ground
Россия: Julia Samoylova - I Will not Break
Молдова: DoReDos - My Lucky Day
Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em
Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
Грузия: Iriao - Sheni Gulistvis
Польша: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up
Мальта: Christabelle - Taboo
Венгрия: AWS - Viszlát nyár
Латвия: Laura Rizzotto - Funny Girl
Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
Черногория: Vanja Radovanovic - Inje
Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
Украина: MELOVIN - Under the Ladder
Смотрите трансляцию Евровидения-2018:
Напомним, 8 мая состоялся первый полуфинал Евровидения 2018, по результатам которого 10 стран получили путевки в финал конкурса. В рамках первого полуфинала музыкального конкурса состоялось выступление участников из 19 стран. На сцене стадиона Мео-Арена выступили представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.
По итогам голосования в ходе первого полуфинала в финал Евровидения 2018 прошли:
Албания: Евгент Бушпепа - Mall
Чехия: Миколас Йозеф - Lie to Me
Литва: Ева Засимаускайте - When We're Old
Израиль: Нетта Барзилай - Toy
Эстония: Элина Нечаева - La Forza
Болгария: EQUINOX - Bones
Австрия: Сезар Семпсон - Nobody But You
Финляндия: Саара Аалто - Monsters
Ирландия: Райан О’Шонесси - Together
Кипр: Элени Фурейра - Fuego