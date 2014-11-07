В Харькове расследуют дело судьи, провозгласившего себя "президентом юго-восточной Украины"

Прокуратура Харьковской области расследует дело экс-председателя апелляционного суда Луганской области Анатолия Визира, который провозгласил себя «президентом юго-восточной Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире областного телевидения сообщил первый заместитель прокурора Харьковской области Валерий Романов.

По его данным, досудебное расследование в отношении экс-председателя апелляционного суда Луганской области Визира поручено следственному управлению прокуратуры Харьковской области постановлением заместителя Генерального прокурора Украины.

Читайте такжеЗадержан милиционер-предатель, который передавал боевикам информацию о силах АТО

«Бывший председатель апелляционного суда через видеообращение провозгласил себя «президентом южно-восточной Украины» и с использованием средств массовой информации призвал к захвату государственной власти, а также изменению территориальной целостности Украины», - сказал Романов.

Прокурор отметил, что Визиру инкриминируется действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 109 УК Украины); посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины); самовольное присвоение властных полномочий, звания должностного лица (ч.1 ст.353 УК Украины).

Романов добавил, что по уголовному производству создана группа следователей и группа прокуроров. Проведены необходимые экспертизы (портретная, фоноскопическая, лингвистическая). В настоящий момент проводятся розыскные действия, направленные на установление местонахождения Визира.