Против «президента Юго-восточной Украины» начато уголовное производство

Визир объявил себя президентом Юго-восточной Украины и публично призывал к совершению действий, направленных на захват власти, изменение границ территории Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По данным пресс-службы, следователем УСБУ в Луганской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения с предварительной квалификацией уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), по ч.1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеМэр Славянска говорит, что СБУ перед ней извинилась и закрыла дело

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Его ход находится на личном контроле прокурора Луганской области.