"Всем девушкам этого хочется": экс-Борис Апрель Зианджа мечтает о любимом муже и детях (видео)
16:19, 19 марта 2018Общество
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По словам певицы, сейчас ее не связывают романтические отношения, но она часто ходит на свидания. Зианджа призналась, что в будущем хочет иметь детей.
Зианджа, в прошлом известная как Борис Апрель, рассказала, что ходит на свидания / фото instagram.com/goloskrainy_official
Участница шоу "Голос країни 8" Зианджа призналась, что мечтает о серьезных отношениях с мужчиной.
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Об этом она рассказала в интервью в рамках бекстейдж-съемки проекта, видео опубликовали на YouTube-канале "Голосу країни".
По словам певицы, сейчас ее не связывают романтические отношения, но она часто ходит на свидания. Зианджа призналась, что в будущем хочет иметь детей.
"Сейчас я не готова к такой ответственности, но хотелось бы семью! Всем девушкам этого хочется!" – сказала она.
Напомним, ранее Зианджа рассказала, почему сменила пол.
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