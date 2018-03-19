"Всем девушкам этого хочется": экс-Борис Апрель Зианджа мечтает о любимом муже и детях (видео)

По словам певицы, сейчас ее не связывают романтические отношения, но она часто ходит на свидания. Зианджа призналась, что в будущем хочет иметь детей.

Участница шоу "Голос країни 8" Зианджа призналась, что мечтает о серьезных отношениях с мужчиной.

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Об этом она рассказала в интервью в рамках бекстейдж-съемки проекта, видео опубликовали на YouTube-канале "Голосу країни".

По словам певицы, сейчас ее не связывают романтические отношения, но она часто ходит на свидания. Зианджа призналась, что в будущем хочет иметь детей.

"Сейчас я не готова к такой ответственности, но хотелось бы семью! Всем девушкам этого хочется!" – сказала она.

Напомним, ранее Зианджа рассказала, почему сменила пол.