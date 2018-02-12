"Бориса Апреля больше не существует": Зианджа рассказала, почему сменила пол и об отношениях с мужчинами

Певица вернулась на украинскую сцену после 10 лет перерыва

Экс-Борис Апрель Зианджа произвела фурор выступлением на "Голосе країни" - звезда рассказала о своем камин-ауте и почему сменила пол.

Об этом пишет ТСН. Зианджа рассказала, что в 21 был ее камин-аут.

"Мои родители, конечно же, восприняли это несколько болезненно. Но я их понимаю. Могу понять. Папа сказал немного обидные слова. Он сказал, что "ты для нас умерла". Это было очень грустно услышать на свой день рождения. Мой камин-аут был на мой день рождения", - рассказала звезда.

"Бориса Апреля больше не существует. Он никогда не вернется. Его больше нет. Есть Зианджа, она родилась Зианджей. Живая. Немного странная. Но настоящая. Я рада быть наконец 100% собой. Я знаю, что я не идеальна", - добавила она.

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Зианджа призналась, что часто ходила на свидания в Америке. А вот в Украине с этим немного сложнее.

"Свидания в Америке. И до сих пор мне пишет бывший мужчина: "Видел тебя на слепых прослушиваниях "Голоса", можно с тобой сходить на свидание? Плиииз!". Здесь, конечно, разный менталитет. И мужчины разные, и не о чем даже поговорить", - добавила она.

Как известно, видео выступления экс-Бориса Апреля Зианджи заняло первое место в трендах YouTube.