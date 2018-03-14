В Украине возрождается музыкальная премия "Золотая жар-птица", состоится грандиозное шоу

Александр Пономарев, который получал "перо жар-птицы" в номинации "Певец года" 7 раз, очень рад, что премия восстанавливается.

19 мая в Национальном дворце культуры и искусства «Украина» состоится церемония награждения победителей легендарной музыкальной премии «Золотая Жар-птица». Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент компании «Таврийские игры», председатель наблюдательного совета «ТАВР-медиа», соучредитель телеканалов М1 и М2 Николай Баграев.

«Мы возрождаем премию «Золотая Жар-птица». Целью этой премии в то время была максимальная поддержка и развитие украинской музыкальной культуры, и по праву могу сказать, что за те шесть лет, которые мы проводили в рамках фестиваля «Таврийские игры», это была самая авторитетная премия. Эту оценку ей дали сами исполнители и медиа. Сегодня, когда мы видим определенный бум развития украинской музыкальной индустрии, мы решили сделать еще один шаг и возродить премию. Для того чтобы максимально стимулировать развитие украинских артистов, украинскую музыкальную индустрию, сегодня мы и заявляем о возрождении премии «Золотая Жар-птица». Я надеюсь, что это будет достойная премия в музыкальной индустрии Украины. Надеюсь, что это будет качественно, прозрачно и даст определенный толчок для дальнейшего развития», - сказал Баграев.

Он также отметил, что возрождение «Золотой Жар-птицы» стало возможным, в том числе, благодаря генеральному партнеру премии - «Украинской национальной лотерее».

В свою очередь продюсер телеканала М2 Роман Муха назвал возрождение премии историческим событием в мире украинской музыкальной индустрии. Он также сообщил, что отбор победителей будет проходить в два этапа. В каждую номинацию попадают 5 исполнителей, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с мая 2017 года по май 2018 года включительно. Далее список номинантов попадет к экспертному жюри, которое путем голосования и определит победителей.

«В этом и есть ноу-хау нашей премии, потому что мы продумали своего рода уникальную прозрачную схему. То есть канал формирует список номинантов на основании рейтингов, а эксперты выбирают из них победителей. Для того чтобы сделать прозрачной эту схему, мы решили на следующий день после проведения премии публиковать анкеты экспертов на сайте М2. То есть каждый исполнитель, зритель сможет посмотреть, кто и как голосовал, количество баллов», - рассказал Муха.

Он также отметил, что уникальные награды от М2 в виде пера золотой Жар-птицы получат победители в 12 номинациях: певец года, певица года, поп-группа, рок-группа, хит года, клип года, новые имена, баллада года, прорыв года народный хит, дэнс-хит и др. Номинанты будут объявлены ровно за месяц до премии - 19 апреля. С 19 апреля по 19 мая эксперты будут определяться с победителями.

В свою очередь генеральный продюсер «ТАВР Медиа», генеральный директор «Хит FM» Виталий Дроздов сказал следующее: «Я надеюсь, что эта премия будет еще круче, чем раньше. Нам как работникам радио важно, чтобы хороших премий было больше. Потому что подобные премии - очень действенный инструмент для того, чтобы популяризировать украинскую песню, украинских артистов».

В свою очередь народный артист Украины Александр Пономарев, который становился лучшим за всю историю премии в номинации «Певец года» 7 раз, отметил, что очень рад, что премия возрождается.

«Она, действительно, сейчас актуальна, потому что, на мой взгляд, благодаря квотированию на радиостанциях и ТВ, очень большое увеличение количества украиноязычных музыкантов, украиноязычных песен. Количеством мы взяли, теперь нужно сделать качество. Возможно, это и является основной миссией, которую должна нести премия», - сказал он.

Церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица" от телеканала М2 и компании «Таврийские Игры» состоится 19 мая в 18.00 во дворце «Украина» и будет сопровождаться грандиозным музыкальным шоу с участием топовых украинских артистов: Alyosha, TAYANNA, Христина Соловий, Александр Пономарев, «СКАЙ», «Без ограничений», TamerlanAlena, КADNAY, «Время и Стекло», Mozgi, Michelle Andrade, Ирина Федишин, The Hardkiss, Sonya Kay, Наталка Карпа.

Справка УНИАН. Премия «Золотая Жар-птица» проходила в рамках музыкального фестиваля «Таврийские игры». Главная цель - поддержка и дальнейшее развитие украинского шоу-бизнеса, а также определение лучших артистов страны. Благодаря беспристрастности экспертного жюри, авторитета в обществе, премия приобрела статус самой весомой негосударственной награды в области музыки и массовых зрелищ того времени. Лауреатами «Золотой Жар-птицы» были Николай Мозговой, София Ротару, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Тарас Петриненко, Нина Матвиенко, Таисия Повалий, Ани Лорак, Руслана, Юрий Юрченко, Виктор Павлик, El Кравчук, группы ВВ, «Скрябин», «Плач Иеремии», «Грин Грей», «Табула Раса», «Братья Карамазовы», ТНМК, ВИА ГРА. Группа "Океан Эльзы" в 1998 году получила награду в номинации «Открытие года», а Александр Пономарев становился лучшим в номинации «Певец года» 7 раз.

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