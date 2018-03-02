"Волосы прилетели": Кошевой позабавил своих подписчиков архивным снимком

14:53, 02 марта 2018
Общество
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Кошевой показал себя в юности / фото Евгений Кошевой, Instagram

В социальной сети Instagram комик показал снимок, на котором он еще подросток. «Весна пришла. Волосы прилетели» – подписал с юмором фотографию Кошевой.

Подписчики начали тут же шутить в комментариях, отмечая, что теперь они знают, как выглядят волосы Кошевого. Кто-то пишет, это «фотошоп», так как тяжело поверить в то, что комик когда-то был не лысым.

«Был лысый из Квартала, а стал – Женя кучерявый», – шутят пользователи соцсети.

Также некоторые фолловеры обсуждают худощавую фигуру Кошевого, которая изменилась с тех пор и «модную» для тех времен футболку.

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Теги: #Евгений Кошевой#квартал 95