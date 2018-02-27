Yuna-2018: экс-конкурсант на Евровидении O.Torvald поделился грандиозными планами

Лидер O.Torvald заявил, что скоро отправляется в большой европейский тур и готовится выпустить новый клип.

Перед церемонией награждения премии YUNA-2018 лидер украинской рок-группы O.Torvald Женя Галич признался, что у коллектива грандиозные планы на ближайшее будущее.

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Об этом передает Styler. "Мы сейчас едем в тур. У нас будет большой европейский тур, во время которого мы посетим с концертами десять городов. Будет Польша, Австрия, Чехия. Также выходит новый клип на нашу песню "Ліхтарі". Будет много всего интересного", - рассказал фронтмен коллектива.

Также Галич поделился своим отношением к различным премиям.

"Мы и так лучшая рок-группа! В этой номинации (O.Torvald были номинированы в категории "Лучшая рок-группа" на YUNA-2018) много клевых артистов. Просто рок-музыка – она вне номинаций", - сказал музыкант.

По словам Жени, главное – не победы в конкурсах, а любовь поклонников.

"Важно быть адекватным тому, что с тобой происходит. Твои залы, твои поклонники, люди, с которыми ты общаешься. Вот это действительно важно", - считает Галич.