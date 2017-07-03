O.Torvald отказался от своей песни, с которой провалился на Евровидении-2017

Украинская группа O.Torvald после Евровидения которое прошло в этом году в Киеве не исполняют песню "Time", с которой соревновались за лидерство в музыкальном конкурсе.

Как сообщают "Вести", группа в последний день Atlas Weekend выступила на главной сцене фестиваля. И видимо, у солиста группы Жени Галича уже развилось стойкое отвращение к песне "Time", с которой он принимал участие в Евровидении, потому что за почти полтора часа выступления он ее так и не спел.

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По данным издания фанаты и сами не требовали ее исполнить, и заявили, что выделили один из недавних хитов группы "Нашi люди всюди" – им он нравится больше. Однако Евровидение Женю Галича все-таки изменило. Если раньше он на сцене выступал в рокерских прикидах – рваных джинсах и кожаных куртках, то теперь он был похож скорее на хипстера. Женя был одет в черный костюм и галстук, расписанные большими зелеными листьями марихуаны, и в зеленых туфлях на босую ногу.

Правда, потом певец сбросил пиджак, а спустя еще несколько песен – и галстук. В отличие от многих своих коллег по цеху, Женя много разговаривал и шутил между песнями со своими фанами.

То он сказал, что на сцене группа Kasabian; то попросил улыбнуться кого-то из зрителей, а потом сказал, что "лучше бы ты этого не делал, у тебя это плохо получается". Позже он взял стакан с чаем или с коньяком (судя по цвету), и поднял тост за Atlas Weekend, который прошел, и за тот, что будет в следующем году.