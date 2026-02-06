Ученые выяснили, что ожоги от огня 'подтолкнули' эволюцию человечества

Наши тела обладают уникальной иммунной реакцией на ожоги.

Способность управлять огнём отличает человека от обезьян, подпитывая нашу культурную и биологическую эволюцию. Однако новое исследование утверждает, что травмы от огня у наших предков, возможно, повлияли на формирование нашей иммунной системы, пишет IFScience.

"Умение управлять огнём глубоко укоренено в человеческой жизни – от предпочтения горячей пищи и кипячёных жидкостей до технологий, формирующих современный мир. В результате, в отличие от любого другого вида, большинство людей будут обжигаться неоднократно в течение своей жизни, и эта закономерность, вероятно, восходит к более чем миллиону лет назад, к самому раннему использованию огня", - заявил автор исследования доктор Джошуа Каддихи.

Исследователи отмечают, что иммунная система человека реагирует на ожоги совершенно иначе, чем на другие травмы, такие как порезы.

Видео дня

В частности, ожоги запускают "усиленную воспалительную фазу", с высвобождением провоспалительных маркеров, называемых цитокинами. Эта реакция необходима, поскольку огонь вызывает более обширные повреждения кожи, чем порезы, что приводит к повышенному риску инфекции. Без такой выраженной иммунной реакции даже небольшие ожоги потенциально могут стать опасными для жизни.

Поэтому исследователи предполагают, что травмы, полученные в результате ожогов, могли способствовать эволюции этих иммунных реакций, поскольку выживание нашего вида зависело от нашей способности залечивать постоянно возникающие ожоги.

Для исследования ученые начали с сравнения обожженной и необожженной кожи, выявив 94 различных гена, которые активируются в ответ на повреждения, вызванные высокой температурой. Затем они сравнили эти гены с генами, обнаруженными у шимпанзе, горилл, орангутанов и макак, и обнаружили, что по меньшей мере девять – а возможно, и до 19 – из этих генов демонстрируют признаки ускоренной эволюции у человека. Среди них гены, которые усиливают склонность кожи к образованию рубцов, а также другие, которые вызывают повышенную чувствительность к боли в недавно обожженной коже, тем самым побуждая нас защищать поврежденные участки и избегать их усугубления.

"Наши исследования показывают, что естественный отбор благоприятствовал признакам, улучшающим выживаемость после небольших, более частых ожогов", – говорит Каддихи. "Однако эти же адаптации могли сопровождаться эволюционными компромиссами, что помогает объяснить, почему люди остаются особенно уязвимыми к осложнениям тяжелых ожогов".

Другой автор исследования, профессор Арман Лерой, объяснил, что так называемая теория отбора по признаку ожога "представляет собой новую форму естественного отбора – более того, зависящую от культуры".

Ранее ученые нашли доказательства того, что предок человека ходил на двух ногах 7 миллионов лет назад – это намного раньше, чем считалось до этого.

Вас также могут заинтересовать новости: