Ракетостроительная компания SpaceX успешно вывела на орбиту новую партию спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9. Первая ступень носителя совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Видео взлета ракеты и посадки ее ступени опубликовано в Twitter компании.

На сайте SpaceX отмечается, что использованная в этот раз первая ступень ракеты ранее применялась в первой пилотируемой миссии CrewDragon – тогда Falcon 9 успешно доставила на МКС астронавтов NASA Боба Бенкена и Дага Харли.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fI2VvU3kWO