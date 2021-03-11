Ракетостроительная компания SpaceX успешно вывела на орбиту новую партию спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9. Первая ступень носителя совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.
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Видео взлета ракеты и посадки ее ступени опубликовано в Twitter компании.
На сайте SpaceX отмечается, что использованная в этот раз первая ступень ракеты ранее применялась в первой пилотируемой миссии CrewDragon – тогда Falcon 9 успешно доставила на МКС астронавтов NASA Боба Бенкена и Дага Харли.
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fI2VvU3kWO— SpaceX (@SpaceX) March 11, 2021
Liftoff! pic.twitter.com/Dth6zbYtR4— SpaceX (@SpaceX) March 11, 2021
Что такое Starlink
- Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.
- Для работы системы компания вывела на орбиту уже более тысячи спутников. Как правило, в ходе одного пуска Falcon 9 на орбиту выводится 60 аппаратов.
- SpaceX в прошлом году запустила в тестовом режиме свою сеть в CША и Канаде, а в 2021 году намерена выйти на мировой уровень. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долл.
- В феврале 2021 года стало известно, когда спутниковый интернет от Илона Маска может появиться в Украине.
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