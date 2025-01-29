Уровень "разводов" различается в зависимости от вида пингвинов.

Пингвинов издавна считают символами вечной любви. Кажется, что эти птицы олицетворяют моногамию, но даже у них могут происходить "разводы".

Об этом рассказал американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes.

Ученый поделился, что на острове Филлип в Австралии, где обитает крупнейшая в мире колония малых пингвинов, недавно было замечено, как эти птицы могут расставаться со своими партнерами. Он отметил, что такие действия имеют серьезные последствия для колонии.

Видео дня

Трэверс сообщил, что 13-летнее исследование, проведенное на острове Филлип отслеживало почти 1000 пар малых пингвинов, документируя 250 шокирующих "разводов". Уровень расставаний колебался ежегодно, варьируясь от 5% до 36%. Он подчеркнул, что в значительной степени это зависело от условий окружающей среды и успеха размножения.

Исследователи из Университета Монаша в Австралии заметили, что неблагоприятные для репродуктивной функции сезоны часто становятся катализатором разрывов отношений среди пингвинов.

"В хорошие времена они в основном остаются со своими партнерами, хотя на стороне часто происходят какие-то интриги. После неудачного сезона размножения они могут искать нового партнера в надежде на лучший успех", - объяснил доктор Ричард Рейна, который возглавил исследование.

По словам исследователей, такое поведение птиц соответствует прагматичной стратегии выживания. Пингвины, как и многие животные, отдают приоритет репродуктивному успеху. Поэтому, когда пара не может произвести жизнеспособное потомство, один или сразу оба партнера могут попытаться завести детей с другими особями.

Несмотря на то, что малые пингвины по отдельности выигрывают от новых пар, их "разводы" обходятся колониям дорого. Биолог уточнил, что это часто приводит к задержкам сезона размножения.

Недостаток знакомства между новыми партнерами может вызвать проблемы координации, объяснил Трэверс. Обязанности по совместному гнездованию могут быть плохо синхронизированы.

Биолог обратил внимание на то, что в годы, когда на острове Филлип наблюдался высокий уровень "разводов", происходило постоянное снижение репродуктивного успеха пингвинов. Из-за этого общий рост популяции колонии застопорился.

Высокие показатели "разводов" у малых пингвинов не являются универсальными для всех видов пингвинов, отметил Трэверс. Например, папуанские, желтоглазые и магеллановы имеют гораздо более высокий уровень лояльности к партнеру. Более 80% пар воссоединяются ежегодно.

Другие исследования ученых

Ранее биологи объяснили, почему летучие мыши спят вверх ногами. По словам экспертов, летучим мышам легче взлетать в положении вверх ногами, чем стоя на земле.

Кроме того, ученые выяснили, когда комары наиболее активные. Несмотря на изнурительные засушливые периоды, которые могут длиться неделями, комары выживают и возрождаются сразу после появления дождя.

Вас также могут заинтересовать новости: