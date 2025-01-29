Пингвинов издавна считают символами вечной любви. Кажется, что эти птицы олицетворяют моногамию, но даже у них могут происходить "разводы".
Об этом рассказал американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes.
Ученый поделился, что на острове Филлип в Австралии, где обитает крупнейшая в мире колония малых пингвинов, недавно было замечено, как эти птицы могут расставаться со своими партнерами. Он отметил, что такие действия имеют серьезные последствия для колонии.
Трэверс сообщил, что 13-летнее исследование, проведенное на острове Филлип отслеживало почти 1000 пар малых пингвинов, документируя 250 шокирующих "разводов". Уровень расставаний колебался ежегодно, варьируясь от 5% до 36%. Он подчеркнул, что в значительной степени это зависело от условий окружающей среды и успеха размножения.
Исследователи из Университета Монаша в Австралии заметили, что неблагоприятные для репродуктивной функции сезоны часто становятся катализатором разрывов отношений среди пингвинов.
"В хорошие времена они в основном остаются со своими партнерами, хотя на стороне часто происходят какие-то интриги. После неудачного сезона размножения они могут искать нового партнера в надежде на лучший успех", - объяснил доктор Ричард Рейна, который возглавил исследование.
По словам исследователей, такое поведение птиц соответствует прагматичной стратегии выживания. Пингвины, как и многие животные, отдают приоритет репродуктивному успеху. Поэтому, когда пара не может произвести жизнеспособное потомство, один или сразу оба партнера могут попытаться завести детей с другими особями.
Несмотря на то, что малые пингвины по отдельности выигрывают от новых пар, их "разводы" обходятся колониям дорого. Биолог уточнил, что это часто приводит к задержкам сезона размножения.
Недостаток знакомства между новыми партнерами может вызвать проблемы координации, объяснил Трэверс. Обязанности по совместному гнездованию могут быть плохо синхронизированы.
Биолог обратил внимание на то, что в годы, когда на острове Филлип наблюдался высокий уровень "разводов", происходило постоянное снижение репродуктивного успеха пингвинов. Из-за этого общий рост популяции колонии застопорился.
Высокие показатели "разводов" у малых пингвинов не являются универсальными для всех видов пингвинов, отметил Трэверс. Например, папуанские, желтоглазые и магеллановы имеют гораздо более высокий уровень лояльности к партнеру. Более 80% пар воссоединяются ежегодно.
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