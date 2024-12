Исследования скульптуры черепахи проводились учеными из Университета Хайфы в Израиле и Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде.

Исследователи обнаружили загадочную каменную скульптуру в форме черепахи в пещере Манот в регионе Галилея на севере Израиля.

Размером около 20 см и весом 28 кг, предмет имеет характерные бороздки, похожие на естественные отметины на панцире черепахи, пишет Daily Mail.

Эксперты считают, что объект был вырезан более 35 000 лет назад, в то время как возраст пещеры может быть более 55 000 лет. Они полагают, что там поклонялись небольшой каменной структуре.

Возможно, неандертальцы уже поклонялись фигуркам черепах в рамках общественных ритуалов до того, как они вымерли, и homo sapiens перенял эту практику.

Исследования скульптуры черепахи проводились учеными из Университета Хайфы в Израиле и Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде, штат Огайо.

Они говорят, что ей около 37 000 лет, что означает, что ее изготовил homo sapiens, а не неандертальцы. Автор исследования Омри Барзилай сказал:

"Она могла представлять тотем или духовную фигуру. Ее особое расположение, вдали от повседневной деятельности около входа в пещеру, предполагает, что она была объектом поклонения".

Пещера Манот, обнаруженная в 2008 году, использовалась в качестве жилого помещения на протяжении тысяч лет как неандертальцами, так и людьми в разное время.

Череп, найденный в этой пещере, показал свидетельства пересечения неандертальца и homo sapiens, причем характеристики каждого из них четко видны на фрагменте черепа.

Череп был найден в жилом помещении около входа, но теперь исследователи обнаружили большую пещеру гораздо глубже в пещере.

Они утверждают, что это секретное пространство "в самой глубокой и темной части" пещеры использовалось как место для собраний, возможно, для ритуалов, которые "укрепляли социальную сплоченность".

Первобытная скульптура черепахи изначально была вырезана из доломитового валуна и намеренно помещена в нишу в пещере. Гравированный валун выделялся тем, что демонстрировал ключевые "геометрические знаки, предполагающие уникальное изображение черепахи".

Анализ поперечного сечения канавок и заметное наличие крошечных царапин на стенках канавок подтвердили их рукотворное или "антропогенное" происхождение.

Эксперты говорят, что черепахи исторически были "космическим символом в разных культурах".

"В символизме майя панцирь черепахи олицетворяет землю. Точно так же среди коренных народов Северной Америки считалось, что мир был создан на спине черепахи. Характеризующаяся своей отличительной формой тела и медленным движением, черепаха рассматривается как воплощение всего космоса, символизирующее настойчивость, прочность, силу и устойчивость в пространстве и времени", - пишут они в своей статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пещера также имеет естественную акустику, благоприятную для больших собраний, в то время как свидетельства наличия древесной золы на близлежащих сталагмитах говорят о том, что доисторические люди носили факелы, чтобы освещать помещение. Исследователи добавили:

"Мы оценили ее способность вмещать группу людей, что указывает на потенциальное использование искусственного освещения во время собраний. Акустические тесты, проведенные в различных зонах пещеры, указывают на то, что ритуальное сооружение хорошо подходило для общественных собраний, облегчая разговоры, речи и слушание".

В целом, по словам авторов, новые результаты раскрывают больше информации о пещере Манот и ее древних обитателях.

