Сейчас войска Израиля закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

Ракетные корабли Военно-морских сил Израиля уничтожили сирийский военный флот во время операции прошлой ночью, которая направлена на ликвидацию стратегических угроз для страны. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац во время своего визита на военно-морскую базу в Хайфе, передает The Times of Israel.

По его словам, войска Израиля закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

Кроме того, Кац приказал создать "стерильную оборонительную зону" на юге Сирии без постоянного израильского присутствия, чтобы предотвратить любую террористическую угрозу для страны.

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Ситуация в Сирии - последние новости

Как писал УНИАН, в Сирии после свержения режима диктатора Башара Асада запретили заставлять женщин носить хиджаб и позволили им выбирать себе одежду. Кроме того, новая власть выдала запрет на преследование работников СМИ.

Также сообщалось, что Мохаммед аль-Башир стал временным премьер-министром переходного правительства Сирии до 1 марта 2025 года. Политик известен тем, что является близким соратником лидера группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джулани, который был главой операции по свержению режима Асада.

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