Рекорд и тайна Bangaranga: что важно знать о победительнице 'Евровидения-2026' DARA

DARA - одна из самых популярных певиц в Болгарии.

Певица DARA (настоящее имя - Дарина Йотова), которая принесла Болгарии первую победу на "Евровидении", впервые с 2017 года получила самые высокие баллы и от жюри, и от зрителей.

В 2017 году победу в конкурсе одержал представитель Португалии, певец Сальвадор Собрал. Ему присудили 758 баллов - самый высокий результат в истории "Евровидения".

Болгарская исполнительница DARA на песенном конкурсе "Евровидение-2026" с зажигательной песней Bangaranga получила 516 баллов.

DARA - что известно о певице

27-летняя болгарская исполнительница DARA - одна из самых популярных певиц в Болгарии, которая доминирует в местных чартах. Ее популярность возросла после выхода последнего альбома ADHDARA, вдохновленного диагнозом СДВГ, пишет News.ro.

Изначально DARA специализировалась на народной музыке, а также принимала участие в музыкальном шоу X Factor Bulgaria.

DARA - Bangaranga

По словам певицы, песня Bangaranga, которая принесла ей победу, вдохновлена ​​кукери - ритуальные персонажи болгарской традиции, которых считают защитниками от злых духов.

"Багаранга борется с современными демонами внутри нас. Бангаранга - это момент, когда ты выбираешь любовь вместо страха", - заявила DARA.

Также отмечается, что в создании песни принимал участие румынский композитор Кристиан Тарча, который активно работает в сфере европейской поп- и электронной музыки.

Напомним, ранее УНИАН писал, что на "Евровидении-2026" Украина заняла 9-е место.

Вас также могут заинтересовать новости: