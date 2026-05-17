'Жирная мишень': офицер ВСУ рассказал, как с американской пушки уничтожил генерала РФ

Российского генерала ликвидировали из пушки М777.

Офицер 44-й отдельной артиллерийской бригады Максим Коломиец (Хитрый) рассказал подробности ликвидации российского генерал-майора Романа Кутузова летом 2022 года. По его словам, удар по оккупанту нанесла батарея, в которой он служил, используя американо-британскую артиллерийскую установку М777.

Об этом военный рассказал в интервью изданию Новинарня. Вспоминая первый год полномасштабной войны, он отметил, что его подразделение тогда находилось на "хороших позициях" под Лисичанском.

"Мы стояли на холме, весь город и окрестности видели, как на ладони. К тому времени мы переоборудовались на американо-британские пушки М777, или, как их часто называют, "три топора", – вспомнил боец.

Он говорит, что это одна из лучших систем, на которых ему приходилось работать. Мол, видел в деле много разных видов вооружения, но именно система "три топора" полюбилась ему больше всего.

"У нее очень много преимуществ. Это сравнительно легкая и очень удобная пушка, ее несложно настроить, и она очень быстро переориентируется. Чтобы ее повернуть или перетащить на небольшое расстояние, даже транспортное средство не нужно. Достаточно обслуги этой пушки – три-четыре человека", – поделился Хитрый.

Как отметил он, еще одно преимущество пушки в том, что в сложенном виде ее высота не намного превышает метр, поэтому ее можно идеально замаскировать в капонире или в неглубокой траншее.

Ликвидация Кутузова

Коломиец вспомнил, что российского генерал-майора Романа Кутузова в июне 2022 года ликвидировала именно та батарея, в которой он служил, и конкретно из пушки М777.

"В то утро никто и не думал, что произойдет что-то экстраординарное. Все было как всегда: командиры связались с нами, дали координаты целей. Но, кроме этого, нам сказали: "Ребята, будет жирная цель. Давайте, работайте метко, как умеете!", – поделился боец.

Говорит, что именно за ним была закреплена артиллерийская установка М777 и ее обслуга:

"В момент получения информации о цели я был у пушки. Мы хорошо навелись, сделали три-четыре быстрых выстрела, спрятались и снова перешли в "режим ожидания". Нам передали только, что "цель поражена". И лишь вечером я узнал, что мы работали по генералу Кутузову и четко в него попали".

Хитрый рассказал, что Кутузов тогда прибыл в один из штабов и проводил там сбор офицеров. И это было не так уж близко к линии фронта.

"Просто тогда россияне мало что знали о дальности и меткости М777. К примеру, активно-реактивный снаряд мог работать более чем на 30 километров, а россияне на таком расстоянии от "нуля" чувствовали себя расслабленно", – добавил он.

Роман Кутузов: что о нем известно

Как сообщал УНИАН в конце 2022 года, в июне этого же года под Попасной украинские военные ликвидировали российского генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Журналист Сергей Костеж рассказал, что хотя об этом ранее сообщала украинская разведка, российская сторона эту информацию опровергала. В те дни Кутузов командовал 1-м армейским корпусом "ДНР".

Весной 2023 года стало известно, что в Мариуполе россияне установили памятник Кутузову, который участвовал в оккупации города. По данным Мариупольского горсовета, памятник оккупанту появился возле школы №7, которую оккупационная администрация переименовала в его честь. "На открытие согнали школьников и преподавателей. Это очередная попытка героизировать преступников, убивавших мирных жителей города", – говорилось в сообщении.

