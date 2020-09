Ученые не обнаружили ни одного низкочастотного радиосигнала, который мог бы принадлежать внеземной цивилизации.

Австралийские астрономы изучили участок звездного неба в районе созвездия Паруса, но не зафиксировали там каких-либо возможных следов существования внеземных цивилизаций.

Как сообщает Naked Science, ученые Кертинского университета Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) опубиковали результаты своего масштабного исследования в Publications of the Astronomical Society of Australia.

На проверенном участке неба находится более 10 миллионов звезд, а также 75 экзопланет.

Отмечается, что Созвездие Паруса относится к Южному полушарию неба. Его южная граница проходит по самым звездным областям Млечного Пути.

Наблюдения этого участка неба велись на базе обсерватории Murchison Widefield Array (MWA) в Австралии. Проведя тщательный анализ, ученые не обнаружили ни одного низкочастотного радиосигнала, который мог бы принадлежать внеземной цивилизации.

Астрономы, среди прочего, изучили сигналы от шести экзопланет. Если прибавить результаты двух прошлых исследований тех же специалистов, то на наличие сигналов проверили в общей сложности 75 известных человечеству экзопланет. Но обнаружить следов разумной жизни не удалось.

Ученые отмечают, что проекту предстоит пройти еще очень долгий путь, а результаты их не разочаровывают. В исследовании «проверены» 10 миллионов звезд, но в одном лишь Млечном пути их число может достигать отметки в 400 миллиардов.

Кроме того, человечеству неизвестно, какие технологии могли бы создать инопланетяне. В качестве примера и образца оно может полагаться лишь на свои собственные технологии.

Как найти инопланетян

Автор: Дмитрий Захаров