Пещерные люди имели интересные уникальные традиции захоронения близких.

Богатые похоронные обряды и оплакивание умерших - это то, что отличает людей от других животных. Мы тяжело переживаем утрату близких и придумываем различные ритуалы, чтобы провести усопшего в последний путь и облегчить горе.

Погребальные традиции существовали еще 100 тысяч лет назад. Исследования археологов показывают, что уже в каменном веке погибших погребали с особыми почестями. Эти открытия показывают высокий интеллект рода Homo.

Как хоронили людей в старину - традиции первобытного общества

Издание IFL Science рассказало, какими были погребальные традиции неандертальцев. Этот вид обитал на Земле в период с 400 тысяч до 40 тысяч лет назад. Умерших они в основном хоронили в пещерах и ущельях в горах. Да, вопреки показанным в кино стереотипам, доисторические люди не жили в пещерах постоянно, а обычно использовали их в ритуальных целях.

Больше интересных подробностей сообщило издание National Geographic. Неандертальцы хоронили людей любого пола и возраста, что может указывать на равное отношение к покойным. Найденные учеными останки находились в самых разных позах. В могилу люди каменного века клали различные части животных - оленьи рога, панцири черепах, кости, а под голову подкладывали "подушку" из камня.

Некоторых умерших (вероятно, высокого социального статуса) украшали красной охрой, ракушками, бусинами. Всё это напоминает похоронные обряды разных народов нашего времени, когда в гроб кладут личные вещи покойника.

Пещеры с могилами неандертальцы помечали различными символами, что было сигналом для племен-конкурентов. Такую маркировку можно считать предшествием надгробий.

Ученые ещё продолжают исследовать погребальные обычаи предков. До наших дней дошло совсем немного останков. Но уже найденные погребения позволяют предположить наличие сложной системы почитания погибших у неандертальцев.

