Наскальные рисунки коренных жителей Австралии раскрыли правду о тасманских тиграх (фото)

Полученные данные позволяют предположить, что тасманский тигр мог существовать на материковой части Австралии гораздо дольше, чем считалось ранее.

В Австралии археологи обнаружили наскальные рисунки коренных жителей, которым уже несколько столетий, изображающие тасманских дьяволов и ныне вымершего тасманского тигра. Об это пишет Live Science.

Полученные данные позволяют предположить, что тасманский тигр мог существовать на материковой части Австралии гораздо дольше, чем считалось ранее.

В заявлении ученых говорится, что в Арнемленде, на севере Австралии, было обнаружено около 14 новых наскальных рисунков тасманского тигра (Thylacinus cynocephalus), плотоядного сумчатого животного, также известного как тасманский тигр, и два изображения тасманского дьявола (Thylacinus cynocephalus).

Арнемленд управляется коренным населением региона, и, имея население около 16 000 человек, регион отличается относительно низкой плотностью населения и хорошо сохранившейся окружающей средой.

Считается, что тасманский тигр вымер на материковой части Австралии около 3000 лет назад. Однако сумчатые выжили на острове Тасмания до 1936 года, когда последний задокументированный особь умер в зоопарке.

Есть утверждения, что этот вид до сих пор обитает на Тасмании, но эти сообщения никогда не были подтверждены. Тасманский дьявол сейчас вымер на материковой части Австралии, но все еще обитает на острове Тасмания. Когда-то дьявол также жил в Арнемленде.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Archaeology in Oceania, тасманский тигр мог существовать на материковой части Австралии до почти 1000 лет назад. Команда ученых написала:

"Новые задокументированные произведения искусства - некоторым из которых может быть менее 1000 лет - позволяют предположить, что эти виды выживали в северных регионах дольше, чем считалось ранее".

Отмечается, что одно из изображений тасманийского дьявола было обнаружено в 2023 году на наскальной доске с фигурами людей и других животных. Изображение тасманийского дьявола имеет длину 0,4 метра, а поверх него нарисован сом-угрех (Tandanus tandanus). У него крепкое и короткое туловище, округлая голова с "выразительными усами" и задние лапы, похожие на собачьи, отмечают исследователи.

Другое изображение тасманийского дьявола было длиннее, 0,6 метра, и имело слегка приоткрытую пасть, обнажающую его острые зубы. На его лапах также была нарисована рыба.

Между тем, изображения тасманийского тигра представляют собой животное, похожее на собаку, с полосами, округлыми ушами и длинной мордой. Самое длинное изображение достигает 1,4 метра в длину. На некоторых рисунках тигр изображен со своими полосами, на других - без них. Это указывает на то, что древние художники не всегда утруждали себя изображением полос, говорится в статье исследователей.

Некоторые из недавно обнаруженных наскальных рисунков изображают тасманских тигров, нарисованных каолином (также известным как трубчатая глина), белым пигментом, который, как правило, держится не так долго, как другие цвета, например, красная охра, пишут исследователи в своем исследовании. Это поднимает вопрос о том, могли ли люди, создавшие некоторые из этих изображений, жить в более позднее время и действительно видеть тасманийского тигра в северной Австралии. Первый автор исследования Пол Такон, профессор антропологии и археологии и заведующий кафедрой исследований наскального искусства в Университете Гриффита в Австралии, заявил:

"Художники, создавшие более поздние рисунки, возможно, видели настоящих живых тасманийских тигров, и некоторые из этих существ могли дольше выживать в Арнемленде. В качестве альтернативы, художники могли вдохновляться более ранними рисунками".

Важно, что до этого исследования на материковой части Австралии насчитывалось около 150 подтвержденных наскальных рисунков тасманийских тигров и 23 известных рисунка тасманийских дьяволов.

"Разница в количестве наскальных изображений предполагает, что тилацины были более распространены и имели большее культурное значение на материковой части Австралии, чем тасманийские дьяволы", - написали исследователи.

Команда работает с аборигенскими общинами, чтобы лучше понять, какое значение тасманийский тигр и тасманийский дьявол имели для их предков.

"Согласно устным преданиям аборигенов, тасманские тигры были питомцами Радужного Змея и жили в прибрежных лужах", - объяснили учёные.

Интересно, что радужные духи - это божества, связанные с сотворением мира и дождем в верованиях австралийских аборигенов.

"Тилацин живет в западной части Арнемленда не как призрак из прошлого, а как значимое существо, которое по-прежнему актуально в наши дни", - отметили археологи.

На глубине 2 километра под поверхностью Черного моря был обнаружен почти идеально сохранившийся греческий торговый корабль возрастом 2400 лет.

Его длина составляет 23 метра, и теперь он считается старейшим из когда-либо найденных неповрежденных затонувших кораблей. Его состояние поднимает новые вопросы о том, что может выживать под водой в течение длительного времени.

Вас также могут заинтересовать новости: